Эрлинг Холанд келажакда Реал Мадрид сафига ўтиши мумкин: Собиқ жамоадошининг башорати
Манчестер Сити жамоасининг голмашинаси Эрлинг Холанд келажакда Испания пойтахтига кўчиб ўтиши ва Реал Мадрид либосини кийиши кутилмоқда. Бу ҳақда футболчининг Молде клубидаги собиқ жамоадоши Магнус Вольфф Эикрем ОАВга берган интервюсида маълум қилди. Унинг фикрича, норвегиялик ҳужумчи учун Мадрид клубининг жозибадорлиги ва нуфузи барибир асосий омилга айланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эрлинг Холанд ҳозирда Англия Премер-лигасида ўзининг энг юқори спорт формасида бўлса-да, унинг номи трансфер ойнаси очилиши билан доимий равишда "қироллик клуби" билан боғлаб келинади. Goal.com нашри хабарига кўра, Эикрем ҳужумчининг Мадридга ўтишига нафақат ишонади, балки буни муқаррар воқеаллик деб ҳисобламоқда.
"Мен бу трансфер амалга ошишига тўлиқ ишонаман. Реал Мадрид дунё миқёсида шундай қудратга эгаки, унга рад жавобини бериш қийин. Гарчи у ҳозирда Манчестер Сити каби буюк клубда тўп сураётган бўлса-да, Мадридда у янада юқори чўққиларни забт этиши мумкин", — дейди Эикрем Диарио АС нашрига берган интервюсида.
Юлдузли таркибдаги рақобат ва мослашувҲозирда Реал Мадрид таркиби Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ва Жуд Беллингем каби жаҳон даражасидаги ҳужумкор юлдузлар билан тўлиб-тошган. Кўпчилик мутахассислар бундай таркибга яна бир суперюлдузни қўшиш жамоа ичидаги мувозанатни бузиши мумкинлигидан хавотирда. Бироқ Эикремнинг таъкидлашича, Эрлинг Холанднинг характери ҳар қандай юлдузли таркибга мослашишга имкон беради.
Собиқ жамоадошининг сўзларига кўра, Эрлинг Холанд майдонда ва кийиниш хонасида ҳеч қачон муаммо туғдирмайди. У камтарин, меҳнаткаш ва жамоавий манфаатларни шахсий амбицияларидан устун қўядиган футболчи сифатида таърифланади. Бу эса унинг Мадридда ҳам тезда ўз ўрнини топишига хизмат қилади.
"У ерда дунёнинг энг яхши футболчилари ўйнайди ва Эрлинг ҳам улардан бири. У жуда кўп голлар уришига, мухлислар меҳрини қозонишига ва ўзи каби маҳоратли юлдузлар қуршовида ўйнашдан завқ олишига аминман. Унинг томонидан ҳеч қандай 'эгў муаммоси юзага келмайди", — дея қўшимча қилди Магнус Вольфф Эикрем.
Эрлинг Холанднинг Манчестер Сити билан амалдаги шартномаси ва Англиядаги муваффақиятлари уни ҳозирча Этиҳад Стадиумда ушлаб турган бўлса-да, Мадрид томон ташланадиган қадам вақт масаласи бўлиб қолмоқда. Испания гранди ҳар доим энг кучли футболчиларни ўз сафига жамлашни мақсад қилган ва Холанд бу лойиҳанинг якуний бўлаги бўлиши мумкин.
…