Эрлинг Холанд келажакда Реал Мадрид сафига ўтиши мумкин: Собиқ жамоадошининг башорати

·62·Спорт
Эрлинг Холанд келажакда Реал Мадрид сафига ўтиши мумкин: Собиқ жамоадошининг башорати

Манчестер Сити жамоасининг голмашинаси Эрлинг Холанд келажакда Испания пойтахтига кўчиб ўтиши ва Реал Мадрид либосини кийиши кутилмоқда. Бу ҳақда футболчининг Молде клубидаги собиқ жамоадоши Магнус Вольфф Эикрем ОАВга берган интервюсида маълум қилди. Унинг фикрича, норвегиялик ҳужумчи учун Мадрид клубининг жозибадорлиги ва нуфузи барибир асосий омилга айланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эрлинг Холанд ҳозирда Англия Премер-лигасида ўзининг энг юқори спорт формасида бўлса-да, унинг номи трансфер ойнаси очилиши билан доимий равишда "қироллик клуби" билан боғлаб келинади. Goal.com нашри хабарига кўра, Эикрем ҳужумчининг Мадридга ўтишига нафақат ишонади, балки буни муқаррар воқеаллик деб ҳисобламоқда.

"Мен бу трансфер амалга ошишига тўлиқ ишонаман. Реал Мадрид дунё миқёсида шундай қудратга эгаки, унга рад жавобини бериш қийин. Гарчи у ҳозирда Манчестер Сити каби буюк клубда тўп сураётган бўлса-да, Мадридда у янада юқори чўққиларни забт этиши мумкин", — дейди Эикрем Диарио АС нашрига берган интервюсида.

Юлдузли таркибдаги рақобат ва мослашув

Ҳозирда Реал Мадрид таркиби Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ва Жуд Беллингем каби жаҳон даражасидаги ҳужумкор юлдузлар билан тўлиб-тошган. Кўпчилик мутахассислар бундай таркибга яна бир суперюлдузни қўшиш жамоа ичидаги мувозанатни бузиши мумкинлигидан хавотирда. Бироқ Эикремнинг таъкидлашича, Эрлинг Холанднинг характери ҳар қандай юлдузли таркибга мослашишга имкон беради.

Собиқ жамоадошининг сўзларига кўра, Эрлинг Холанд майдонда ва кийиниш хонасида ҳеч қачон муаммо туғдирмайди. У камтарин, меҳнаткаш ва жамоавий манфаатларни шахсий амбицияларидан устун қўядиган футболчи сифатида таърифланади. Бу эса унинг Мадридда ҳам тезда ўз ўрнини топишига хизмат қилади.

"У ерда дунёнинг энг яхши футболчилари ўйнайди ва Эрлинг ҳам улардан бири. У жуда кўп голлар уришига, мухлислар меҳрини қозонишига ва ўзи каби маҳоратли юлдузлар қуршовида ўйнашдан завқ олишига аминман. Унинг томонидан ҳеч қандай 'эгў муаммоси юзага келмайди", — дея қўшимча қилди Магнус Вольфф Эикрем.

Эрлинг Холанднинг Манчестер Сити билан амалдаги шартномаси ва Англиядаги муваффақиятлари уни ҳозирча Этиҳад Стадиумда ушлаб турган бўлса-да, Мадрид томон ташланадиган қадам вақт масаласи бўлиб қолмоқда. Испания гранди ҳар доим энг кучли футболчиларни ўз сафига жамлашни мақсад қилган ва Холанд бу лойиҳанинг якуний бўлаги бўлиши мумкин.

Реал МадридМанчестер СитиЭрлинг ХоландТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди