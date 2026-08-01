Роналдудың тойына кімдер келеді: даулы тізім тарады!
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Криштиану Роналду мен Джорджина Родригестің үйлену тойына қатысты жаңа қауесеттер пайда болды. Желіде тараған ақпаратқа сәйкес, салтанатты шараға спорт, кино және музыка әлемінің бірқатар танымал өкілі шақырылған.
Тізімде Вин Дизель, Хабиб Нурмагомедов, Дрейк, АйШоуСпид, Дженнифер Лопес, Рианна, Килиан Мбаппе, Трэвис Скотт және Родриго бар екені айтылуда.
Алайда Роналду мен Джорджина тойдың күні немесе қонақтар тізімі туралы ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Жұптың жақын арада үйленетіні туралы ақпарат әлі де болжам күйінде қалып отыр.
Кейбір танымал тұлғаларға шақыру жіберілгені туралы бұған дейінгі хабарларды да сенімді дереккөздер растаған жоқ. Сондықтан тараған тізімді ресми ақпарат ретінде қабылдауға әлі ерте.
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