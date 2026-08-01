13 жастағы қызға барракуда шабуыл жасады: теңіз қанға боялды
Теркс және Кайкос аралдарында отбасымен демалып жүрген 13 жастағы америкалық қызға барракуда шабуыл жасап, ол ауыр жарақат алды. Соған қарамастан, ол теңіз биологы болу арманынан бас тартпайтынын айтты.
Мәлім болғандай, Техас штатында тұратын Клер Макдонел туған күніне орай отбасымен Кариб теңізіндегі танымал аралдарға саяхатқа барған. Алайда демалыстың алғашқы күнінде күтпеген оқиға болды.
Қыз теңіздегі тайыз суда қолымен тік тұру жаттығуын жасап жатқан кезде қолында жылтыр білезік болған. Сол сәтте ол қолынан қатты қысымды сезген.
«Алдымен бір нәрсенің қолымды қатты тістегенін түсіндім. Кейін қолымды тартып алғанымда, үлкен күміс түсті құйрықты көрдім», — деді Клер.
Бірнеше секундтан кейін қыз қолынан көп мөлшерде қан ағып жатқанын байқады. Оның айтуынша, айнала «қанға боялған қорқынышты фильмнің көрінісіндей» болған.
Клердің анасы қызын дереу жағаға алып шықты. Сол жерде кездейсоқ демалып жүрген медбике алғашқы медициналық көмек көрсетіп, жгут салды. Осыдан кейін қыз шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді.
Дәрігерлер қан кетуді тоқтатып, жараға алғашқы медициналық өңдеу жасады. Қазір Клердің Техастағы үйіне оралғаны және сіңірлерін қалпына келтіру үшін ота күтүп жатқаны хабарланды.
Қыз басынан өткерген қорқынышты оқиғаға қарамастан, теңіз биологы болу арманынан бас тартпайтынын атап өтті.
«Бір рет болған оқиға жануарларға деген сүйіспеншілігімді өзгерте алмайды. Қиындық болса да, адам өз арманына ұмтылуын жалғастыруы керек», — деді ол.
Мамандар суға түсер алдында жылтыр әшекейлерді шешіп қоюға кеңес береді. Өйткені кейбір теңіз жыртқыштары мұндай заттарды жемтік деп қабылдауы мүмкін.
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