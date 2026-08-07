Роналдудың тойындағы үлкен шу: Бруну шақырылмады ма?
Криштиану Роналду мен Джорджина Родригестің көптен күткен үйлену тойына қатысты түрлі талқылаулар барған сайын күшейіп келеді. Дереккөздердің мәліметінше, жұптың неке қию салтанаты 8 тамызда Роналдудың туған жері әрі өскен отаны — Мадейра аралында өтеді деп күтілуде.
Алайда осы қуанышты оқиға қарсаңында әлеуметтік желілерде күтпеген қауесеттер тарады. Оларда «Манчестер Юнайтед» және Португалия құрамасында Роналдумен бірге доп тепкен жақын командаластардың бірі Бруну Фернандеш үйлену тойына шақырылмағаны айтылған.
Бұл ақпарат әзірге ресми түрде расталмағанымен, жанкүйерлер арасында үлкен қызығушылық тудырды. Әлеуметтік желілерде көпшілік бұл жағдай екі португалиялық жұлдыздың қарым-қатынасы суып кеткен болуы мүмкін деген түрлі болжамдар айтуда.
Қазіргі уақытта Роналду да, Бруну Фернандеш те бұл қауесеттерге қатысты ресми түсініктеме берген жоқ. Сондықтан тараған ақпарат әзірге расталмаған хабар ретінде бағалануда.
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