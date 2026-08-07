Манчестер Юнайтед ёзги трансфер ойнасидаги олтинчи харидини расман эълон қилди

·106·Спорт
Манчестер Юнайтед ёзги трансфер ойнасидаги олтинчи харидини расман эълон қилди
Қисқача

Манчестер Юнайтед ёзги трансфер ойнасида Колумбиянинг 18 ёшли ярим ҳимоячиси Кристиан Орозкони расман таркибига қўшиб, олтинчи харидини амалга оширди. Футболчи Форталеза СЕИФ клубидан трансфер қилинди ва ўтган мавсумда жамоанинг асосий таркибида бешта ўйинда майдонга тушди. Орозко Колумбия ёшлар терма жамоаси сафида ўз ёш тоифасидаги FIFA жаҳон чемпионатида сардорлик қилган.

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ёзги трансфер мавсумидаги навбатдаги трансферини расман якунлади. Goal.com хабар беришича, «қизил иблислар» Колумбиянинг истиқболли ярим ҳимоячиси Кристиан Орозкони ўз сафига қўшиб олди. Ушбу трансфер клуб раҳбариятининг ёш ва иқтидорли футболчиларни ўз вақтида аниқлаб, таркибни кучайтириш бўйича узоқ муддатли стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Келишув тафсилотлари ва футболчининг тақдимоти

Ўтган йилнинг охиридаёқ томонлар ўртасида оғзаки келишувга эришилган эди. Эндиликда 18 ёшга тўлган колумбиялик футболчи расман Олд Траффорд клуби аъзосига айланди. Кристиан Орозко Колумбиянинг Форталеза СEИФ клубидан трансфер қилинган бўлиб, у илгари Рожо ФК академиясида таҳсил олган.

Ўтган мавсумда Форталеза сафида бешта асосий жамоа ўйинида майдонга тушган ярим ҳимоячининг салоҳияти юқори баҳоланмоқда. Шунингдек, у Колумбия ёшлар терма жамоаси сафида ҳам муваффақиятли тўп суриб, ўз ёш тоифасидаги FIFA жаҳон чемпионатида миллий жамоага сардорлик қилгани унинг етакчилик фазилатларини кўрсатади.

Янги чақирув ва мослашиш жараёни

Манчестер Юнайтед матбуот хизматига берган интервюсида футболчи ўзининг кучли жиҳатлари ҳақида гапириб, янги жамоада тезда ўрнини топишига ишонч билдирди. Орозконинг сўзларига кўра, унинг асосий устунликлари жисмоний тайёргарлик ва техник маҳоратдир.

«Мен ўз кучли томонларим жисмоний ҳолатим ва техникам эканини яхши биламан. Худо берган бу қобилиятлар билан менга қийин бўлмайди деб ўйлайман. Аммо энг муҳими — мослашиш. Мен ҳали жуда ёшман ва буни босқичма-босқич бажаришим керак», — дейди футболчи.

Шунингдек, у янги муҳитда тил муаммосини ҳал қилиш муҳимлигини таъкидлаб, инглиз тилини имкон қадар тезроқ ўрганиш истагида эканини қўшимча қилди. Бу орқали у ўз имкониятларини майдонда тўлақонли намоён этишни мақсад қилган.

Клубнинг ёшлар сиёсати ва келгуси режалар

ИНEОС раҳбарлиги остида амалга оширилаётган трансфер сиёсати дунёнинг ривожланаётган бозорларидан келажаги порлоқ иқтидорларни излаб топишга қаратилган. Кристиан Орозко ҳам айнан шундай стратегия доирасида Манчестер Юнайтед сафига келиб қўшилди.

Бироқ клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчининг ёшини инобатга олиб, унга босимни камайтиришга қарор қилишган. Унга дарҳол асосий жамоадан жой берилмайди. Бунинг ўрнига Орозко Манчестер Юнайтед академияси кўмагида янги муҳитга аста-секин кўникиб, инглиз футболининг жисмоний талабларига мослашиб боради.

Манчестер ЮнайтедКристиан ОрозкоТрансферларAPЛФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)