Манчестер Юнайтед ёзги трансфер ойнасидаги олтинчи харидини расман эълон қилди
Манчестер Юнайтед ёзги трансфер ойнасида Колумбиянинг 18 ёшли ярим ҳимоячиси Кристиан Орозкони расман таркибига қўшиб, олтинчи харидини амалга оширди. Футболчи Форталеза СЕИФ клубидан трансфер қилинди ва ўтган мавсумда жамоанинг асосий таркибида бешта ўйинда майдонга тушди. Орозко Колумбия ёшлар терма жамоаси сафида ўз ёш тоифасидаги FIFA жаҳон чемпионатида сардорлик қилган.
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ёзги трансфер мавсумидаги навбатдаги трансферини расман якунлади. Goal.com хабар беришича, «қизил иблислар» Колумбиянинг истиқболли ярим ҳимоячиси Кристиан Орозкони ўз сафига қўшиб олди. Ушбу трансфер клуб раҳбариятининг ёш ва иқтидорли футболчиларни ўз вақтида аниқлаб, таркибни кучайтириш бўйича узоқ муддатли стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Келишув тафсилотлари ва футболчининг тақдимотиЎтган йилнинг охиридаёқ томонлар ўртасида оғзаки келишувга эришилган эди. Эндиликда 18 ёшга тўлган колумбиялик футболчи расман Олд Траффорд клуби аъзосига айланди. Кристиан Орозко Колумбиянинг Форталеза СEИФ клубидан трансфер қилинган бўлиб, у илгари Рожо ФК академиясида таҳсил олган.
Ўтган мавсумда Форталеза сафида бешта асосий жамоа ўйинида майдонга тушган ярим ҳимоячининг салоҳияти юқори баҳоланмоқда. Шунингдек, у Колумбия ёшлар терма жамоаси сафида ҳам муваффақиятли тўп суриб, ўз ёш тоифасидаги FIFA жаҳон чемпионатида миллий жамоага сардорлик қилгани унинг етакчилик фазилатларини кўрсатади.
Янги чақирув ва мослашиш жараёниМанчестер Юнайтед матбуот хизматига берган интервюсида футболчи ўзининг кучли жиҳатлари ҳақида гапириб, янги жамоада тезда ўрнини топишига ишонч билдирди. Орозконинг сўзларига кўра, унинг асосий устунликлари жисмоний тайёргарлик ва техник маҳоратдир.
«Мен ўз кучли томонларим жисмоний ҳолатим ва техникам эканини яхши биламан. Худо берган бу қобилиятлар билан менга қийин бўлмайди деб ўйлайман. Аммо энг муҳими — мослашиш. Мен ҳали жуда ёшман ва буни босқичма-босқич бажаришим керак», — дейди футболчи.
Шунингдек, у янги муҳитда тил муаммосини ҳал қилиш муҳимлигини таъкидлаб, инглиз тилини имкон қадар тезроқ ўрганиш истагида эканини қўшимча қилди. Бу орқали у ўз имкониятларини майдонда тўлақонли намоён этишни мақсад қилган.
Клубнинг ёшлар сиёсати ва келгуси режаларИНEОС раҳбарлиги остида амалга оширилаётган трансфер сиёсати дунёнинг ривожланаётган бозорларидан келажаги порлоқ иқтидорларни излаб топишга қаратилган. Кристиан Орозко ҳам айнан шундай стратегия доирасида Манчестер Юнайтед сафига келиб қўшилди.
Бироқ клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчининг ёшини инобатга олиб, унга босимни камайтиришга қарор қилишган. Унга дарҳол асосий жамоадан жой берилмайди. Бунинг ўрнига Орозко Манчестер Юнайтед академияси кўмагида янги муҳитга аста-секин кўникиб, инглиз футболининг жисмоний талабларига мослашиб боради.
…