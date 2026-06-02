Маданият, санъат соҳасини ривожлантиришга оид тарихий фармон имзоланди
Мамлакатимиз маданияти, санъати ва креатив индустрияси вакиллари учун ҳақиқий тарихий ва қувончли кунлар бошланди! Президентимиз томонидан «Маданият, санъат ва адабиёт соҳаларини янада ривожлантириш бўйича кенг кўламли чора-тадбирлар тўғрисида»ги муҳим фармон имзоланди.
Ушбу тарихий қадамни Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ўзининг расмий саҳифасида катта мамнуният билан олқишлади ва маданият аҳли учун яратилаётган мислсиз имкониятларга тўхталиб ўтди.
«Маданият ривожи учун нафақат илҳом, балки ижодий ғояларни рўёбга чиқариш имконини берувчи шарт-шароитлар ҳам жуда муҳим. Креатив индустрияни шакллантириш эса реал қўллаб-қувватлашни талаб этади. Бугун Президентимиз томонидан ана шундай кўмакни тақдим этувчи тарихий фармон имзоланди», — дея таъкидлади Саида Мирзиёева.
«Ижодга инвестиция» жамғармаси ва солиқлардан улкан имтиёзлар
Янги ҳужжатга биноан, юртимизда “Ижодга инвестиция” давлат мақсадли жамғармаси расман ташкил этилмоқда. Энг қувонарлиси, мазкур жамғармага истиқболли ва ёрқин ижодий лойиҳаларни ҳаётга татбиқ этиш ва молиялаштириш мақсадида ҳар йили давлат томонидан 200 миллиард сўм маблағ ажратиб борилади.
Бундан ташқари, маданият ва санъат йўналишида фаолият юритаётган тадбиркорлар ва компаниялар учун мислсиз солиқ таътиллари берилмоқда. Эндиликда:
Концерт дастурларини ташкил этувчи тадбиркорлар;
Фильм ва сериал суратга олувчи кинокомпаниялар;
Болалар учун контент яратувчи ижодкорлар;
Хусусий театрлар, ижодий студиялар ва маданият йўналишидаги хусусий таълим муассасалари.
Ушбу вакиллар қўшилган қиймат (ҚҚС), фойда, айланма, ер ва мулк солиқларидан, шунингдек, ходимларнинг иш ҳақидан олинадиган жисмоний шахсларнинг даромад солиғидан (ЖШДС) бутунлай озод этилади.
Бундан ташқари, хорижий киноижодкорлар учун ҳам Ўзбекистон эшиклари кенг очилмоқда. Чет эл кинокомпанияларининг юртимиз ҳудудида кино маҳсулотларини ишлаб чиқариш орқали топган даромадлари норезидентларнинг даромади сифатида солиқ базасига киритилмайди.
Ғолибларга юз миллионлаб мукофот ва устозларга рағбат
Фармонда истеъдодларни кашф этиш ва уларни муносиб тақдирлаш тизими ҳам тубдан янгиланди. Нуфузли халқаро ва республика миқёсидаги танловларда зафар қучган ижодкорлар қуйидаги ҳажмда йирик пул мукофотлари билан сийланадилар:
Гран-при (Бош соврин) ва 1-ўрин учун: тегишли равишда 300 миллион ва 100 миллион сўм;
2-ўрин соҳиблари учун: 200 миллион ва 50 миллион сўм;
3-ўрин соҳиблари учун: 100 миллион ва 25 миллион сўм.
Салмоқли меҳнат қилаётган педагогларимиз ҳам унутилмади. Мазкур ғолиб ва совриндорларни тарбиялаб, вояга етказган фидоий ўқитувчилар ҳамда концертмейстерларга йил давомида ўз ойлик маошларининг 100 фоизигача миқдорда махсус устама ҳақ тўлаб борилади.
Муҳтож ходимлар учун уй-жой имконияти
Ижодкорларнинг ижтимоий ҳимояси борасида ҳам жуда гўзал янгилик эълон қилинди. Фармонга кўра, ҳар йили маданият, санъат ва адабиёт соҳасида меҳнат қилаётган, уй-жойга жуда муҳтож бўлган 1 000 нафар ходимга ипотека кредити бошланғич тўловининг нақд 50 фоизи давлат томонидан қоплаб берилади.
Бу тарихий янгиликлар юртимизда яратувчанлик ва креатив иқтисодиётнинг янги даврини бошлаб бериши шубҳасиз. Барча ижод аҳли ва санъат ихлосмандларини ушбу улуғвор имкониятлар билан таҳририятимиз номидан муборакбод этамиз! Янги ижодий парвозлар ёр бўлсин!
…