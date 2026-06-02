Маданият, санъат соҳасини ривожлантиришга оид тарихий фармон имзоланди

·142·Маданият
Маданият, санъат соҳасини ривожлантиришга оид тарихий фармон имзоланди

Мамлакатимиз маданияти, санъати ва креатив индустрияси вакиллари учун ҳақиқий тарихий ва қувончли кунлар бошланди! Президентимиз томонидан «Маданият, санъат ва адабиёт соҳаларини янада ривожлантириш бўйича кенг кўламли чора-тадбирлар тўғрисида»ги муҳим фармон имзоланди.

Ушбу тарихий қадамни Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ўзининг расмий саҳифасида катта мамнуният билан олқишлади ва маданият аҳли учун яратилаётган мислсиз имкониятларга тўхталиб ўтди.

«Маданият ривожи учун нафақат илҳом, балки ижодий ғояларни рўёбга чиқариш имконини берувчи шарт-шароитлар ҳам жуда муҳим. Креатив индустрияни шакллантириш эса реал қўллаб-қувватлашни талаб этади. Бугун Президентимиз томонидан ана шундай кўмакни тақдим этувчи тарихий фармон имзоланди», — дея таъкидлади Саида Мирзиёева.

«Ижодга инвестиция» жамғармаси ва солиқлардан улкан имтиёзлар

Янги ҳужжатга биноан, юртимизда “Ижодга инвестиция” давлат мақсадли жамғармаси расман ташкил этилмоқда. Энг қувонарлиси, мазкур жамғармага истиқболли ва ёрқин ижодий лойиҳаларни ҳаётга татбиқ этиш ва молиялаштириш мақсадида ҳар йили давлат томонидан 200 миллиард сўм маблағ ажратиб борилади.

Бундан ташқари, маданият ва санъат йўналишида фаолият юритаётган тадбиркорлар ва компаниялар учун мислсиз солиқ таътиллари берилмоқда. Эндиликда:

  • Концерт дастурларини ташкил этувчи тадбиркорлар;

  • Фильм ва сериал суратга олувчи кинокомпаниялар;

  • Болалар учун контент яратувчи ижодкорлар;

  • Хусусий театрлар, ижодий студиялар ва маданият йўналишидаги хусусий таълим муассасалари.

Ушбу вакиллар қўшилган қиймат (ҚҚС), фойда, айланма, ер ва мулк солиқларидан, шунингдек, ходимларнинг иш ҳақидан олинадиган жисмоний шахсларнинг даромад солиғидан (ЖШДС) бутунлай озод этилади.

Бундан ташқари, хорижий киноижодкорлар учун ҳам Ўзбекистон эшиклари кенг очилмоқда. Чет эл кинокомпанияларининг юртимиз ҳудудида кино маҳсулотларини ишлаб чиқариш орқали топган даромадлари норезидентларнинг даромади сифатида солиқ базасига киритилмайди.

Ғолибларга юз миллионлаб мукофот ва устозларга рағбат

Фармонда истеъдодларни кашф этиш ва уларни муносиб тақдирлаш тизими ҳам тубдан янгиланди. Нуфузли халқаро ва республика миқёсидаги танловларда зафар қучган ижодкорлар қуйидаги ҳажмда йирик пул мукофотлари билан сийланадилар:

  • Гран-при (Бош соврин) ва 1-ўрин учун: тегишли равишда 300 миллион ва 100 миллион сўм;

  • 2-ўрин соҳиблари учун: 200 миллион ва 50 миллион сўм;

  • 3-ўрин соҳиблари учун: 100 миллион ва 25 миллион сўм.

Салмоқли меҳнат қилаётган педагогларимиз ҳам унутилмади. Мазкур ғолиб ва совриндорларни тарбиялаб, вояга етказган фидоий ўқитувчилар ҳамда концертмейстерларга йил давомида ўз ойлик маошларининг 100 фоизигача миқдорда махсус устама ҳақ тўлаб борилади.

Муҳтож ходимлар учун уй-жой имконияти

Ижодкорларнинг ижтимоий ҳимояси борасида ҳам жуда гўзал янгилик эълон қилинди. Фармонга кўра, ҳар йили маданият, санъат ва адабиёт соҳасида меҳнат қилаётган, уй-жойга жуда муҳтож бўлган 1 000 нафар ходимга ипотека кредити бошланғич тўловининг нақд 50 фоизи давлат томонидан қоплаб берилади.

Бу тарихий янгиликлар юртимизда яратувчанлик ва креатив иқтисодиётнинг янги даврини бошлаб бериши шубҳасиз. Барча ижод аҳли ва санъат ихлосмандларини ушбу улуғвор имкониятлар билан таҳририятимиз номидан муборакбод этамиз! Янги ижодий парвозлар ёр бўлсин!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманБугун, 05:33“Зумрад ва Қиммат” саҳна талқинида намойиш этилдиБугун, 22:03Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлдиБугун, 21:32Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабатБугун, 21:12Актриса Зарина Йўлдошева туғилган кунида бетакрор кўриниши билан эътибор марказида бўлди!Бугун, 20:17Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!Бугун, 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)