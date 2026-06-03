Лионель Месси қачон фаолиятини якунлайди? Скалони барчасига ойдинлик киритди

·90·Спорт
Лионель Месси қачон фаолиятини якунлайди? Скалони барчасига ойдинлик киритди

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони афсонавий Лионель Месси ўз фаолиятини қачон якунлашини фақат ўзи ҳал қилишини маълум қилди. 2026-йилги Жаҳон чемпионати яқинлашар экан, мураббий саккиз карра "Олтин тўп" соҳибини ҳамон дунёнинг энг яхши футболчиси бўлиб қолишига сабаб бўлаётган элита менталитети ҳақида гапириб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Интер Миами юлдузи ўзининг олтинчи Жаҳон чемпионатида иштирок этишга тайёргарлик кўрмоқда. Лионель Скалони Диарио Оле нашрига берган интервюсида сардорнинг келажаги борасидаги хавотирларни рад этди. "У ўзи хоҳлагунига қадар ўйнайди, чунки биз унинг кимлигини яхши биламиз. Унинг олтинчи бор мундиалда қатнашиши биз учун ажабланарли ҳолат эмас", — дея таъкидлади мураббий.

Собиқ Барселона юлдузи сўнгги йилларда тўртта халқаро турнирда ғолиб чиққанига қарамай, ҳамон ғалаба қозониш иштиёқи билан ёнмоқда. Лионель Скалони айнан шу хусусият уни бошқа профессионал футболчилардан ажратиб туришини айтди. Ҳатто клуб даражасидаги ўйинларда ҳам кичик муваффақиятсизликлардан ғазабланиши унинг тўхтаб қолмаслигидан далолат беради.

"У ҳамон энг яхшиси, чунки у доимо кўпроғини хоҳлайди ва буни амалда исботлайди", — дея қўшимча қилди Скалони. Бу тиниmsиз интилиш Интер Миами ҳужумчисига ўтмишдаги ютуқлар билан чекланиб қолмасдан, жамоадошларини ҳам янги марралар сари етаклаш имконини беради.

Кенгайтирилган форматдаги бўлажак турнирда Мессининг жисмоний ҳолатини бошқариш масаласига тўхталар экан, мураббий ҳар бир қарор ўзаро ҳурмат асосида қабул қилинишини билдирди. Скалонининг сўзларига кўра, Лионель Месси майдонда ҳатто 100 фоиз тайёр бўлмаган ҳолатда ҳам рақиблар учун катта хавф туғдиради ва жамоага улкан фойда келтиради.

Лионель МессиАргентинаИнтер МиамиЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди