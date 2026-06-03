Лионель Месси қачон фаолиятини якунлайди? Скалони барчасига ойдинлик киритди
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони афсонавий Лионель Месси ўз фаолиятини қачон якунлашини фақат ўзи ҳал қилишини маълум қилди. 2026-йилги Жаҳон чемпионати яқинлашар экан, мураббий саккиз карра "Олтин тўп" соҳибини ҳамон дунёнинг энг яхши футболчиси бўлиб қолишига сабаб бўлаётган элита менталитети ҳақида гапириб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Интер Миами юлдузи ўзининг олтинчи Жаҳон чемпионатида иштирок этишга тайёргарлик кўрмоқда. Лионель Скалони Диарио Оле нашрига берган интервюсида сардорнинг келажаги борасидаги хавотирларни рад этди. "У ўзи хоҳлагунига қадар ўйнайди, чунки биз унинг кимлигини яхши биламиз. Унинг олтинчи бор мундиалда қатнашиши биз учун ажабланарли ҳолат эмас", — дея таъкидлади мураббий.
Собиқ Барселона юлдузи сўнгги йилларда тўртта халқаро турнирда ғолиб чиққанига қарамай, ҳамон ғалаба қозониш иштиёқи билан ёнмоқда. Лионель Скалони айнан шу хусусият уни бошқа профессионал футболчилардан ажратиб туришини айтди. Ҳатто клуб даражасидаги ўйинларда ҳам кичик муваффақиятсизликлардан ғазабланиши унинг тўхтаб қолмаслигидан далолат беради.
"У ҳамон энг яхшиси, чунки у доимо кўпроғини хоҳлайди ва буни амалда исботлайди", — дея қўшимча қилди Скалони. Бу тиниmsиз интилиш Интер Миами ҳужумчисига ўтмишдаги ютуқлар билан чекланиб қолмасдан, жамоадошларини ҳам янги марралар сари етаклаш имконини беради.
Кенгайтирилган форматдаги бўлажак турнирда Мессининг жисмоний ҳолатини бошқариш масаласига тўхталар экан, мураббий ҳар бир қарор ўзаро ҳурмат асосида қабул қилинишини билдирди. Скалонининг сўзларига кўра, Лионель Месси майдонда ҳатто 100 фоиз тайёр бўлмаган ҳолатда ҳам рақиблар учун катта хавф туғдиради ва жамоага улкан фойда келтиради.
…