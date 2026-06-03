Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабат

·350·Маданият
Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабат

Актриса Зарина Йўлдошева “Наво меҳмонда” дастуридаги интервюсида ўзининг шахсий ҳаёти ва ҳамкасблари билан муносабатларига оид қизиқарли фикрлар билан ўртоқлашди. Суҳбат давомида журналист ундан санъатдаги дўстлик ва рақобат ҳақида савол берди. Хусусан, “Имронни Дурдона Қурбоноваси бўлса, Миржалол Нематовни Заринаси бор. Яна Дурдона Қурбонова сизнинг энг яқин дугоналарингиздан. Ораларингизда рақобат сезиладими?” дея савол йўллади.

Бу саволга Зарина Йўлдошева самимий ва очиқ жавоб қайтарди. Уларнинг орасида ҳеч қачон рақобат бўлмаганини таъкидлаб, дўстликни ҳар доим ишдан устун қўйишларини айтди. Актрисанинг сўзларига кўра, улар иш жараёнидан ташқарида учрашганларида санъат ёки роллар ҳақида эмас, балки шахсий ҳаёт, кундалик кечинмалар ва ўзаро сирлар ҳақида суҳбатлашишади.

Шунингдек, Зарина Дурдона билан ижодий фаолият давомида ҳам ҳеч қандай келишмовчилик ёки низо юзага келмаганини алоҳида қайд этди. Унинг таъкидлашича, соғлом муҳит ва ўзаро ҳурмат санъаткорлар ўртасидаги муносабатларда жуда муҳим бўлиб, айнан шу омиллар уларнинг дўстлигини янада мустаҳкам қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманБугун, 05:33“Зумрад ва Қиммат” саҳна талқинида намойиш этилдиБугун, 22:03Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлдиБугун, 21:32Актриса Зарина Йўлдошева туғилган кунида бетакрор кўриниши билан эътибор марказида бўлди!Бугун, 20:17Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!Бугун, 20:08Маданият, санъат соҳасини ривожлантиришга оид тарихий фармон имзоландиКеча, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
“Ишдаги ишқ” қайтди: Шаҳзода Муҳаммедова образ билан барчани ҳайратлантирди (видео)