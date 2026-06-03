Кибердеклар даври: Катта технологик назоратга қарши ижодий исён

·66·Техно
Кибердеклар даври: Катта технологик назоратга қарши ижодий исён

Ўзини "очиқ кодли ёмон қиз" деб атайдиган КК билан суҳбатлашганингизда, у сизга пушти рангли сув париси сумкачасидан жавоб ёзаётган бўлиши мумкин. Бу шунчаки аксессуар эмас, балки Распберрй Pi асосида яратилган, электрон китоб ўқийдиган, серверларга уланган ва маҳаллий AI тизими билан ишлайдиган тўлиқ функционал кибердек — қўлда ясалган ихчам компьютердир. КК дастурий инжиниринг соҳасида маълумотга эга бўлмаса-да, у Бимбо Теч блоги орқали бошқа аёлларга ҳам RAM нималигини билмасдан туриб, шундай қурилмалар ясашни ўргатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Кибердек тушунчаси илк бор Уилям Гибсоннинг 1984-йилдаги "Нейромант" романида пайдо бўлган. 2010-йилларда Распберрй Pi каби кичик компьютерлар бозорга чиққач, ишқибозлар ўз қурилмаларини яширин жамоаларда баҳам кўра бошлашди. Сўнгги ойларда эса ижтимоий тармоқлардаги аёллар туфайли бу йўналиш янги босқичга чиқди. Улар қора ва кумуш рангли стандарт гаджетлардан чарчаб, технологияларни гипер-феминин ва бадиий кўринишга келтиришмоқда.

Ҳозирда Instagram ва TikTok тармоқларида ёғоч ва мохдан ясалган, Гаме Бой ўйинларини ўйнайдиган кибердекларни, 3D-принтерда босилган қадимий қолдиқ кўринишидаги MP3 плеерларни ёки овозли эслатма ёзадиган ўрдак шаклидаги компьютерларни учратиш мумкин. Бу шунчаки эстетика эмас, балки Meta ёки Apple каби гигантларнинг доимий назоратидан қочиш ва шахсий маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш усулидир.

Ушбу тренд одамлар йирик технологик компанияларнинг бир хиллигидан чарчаган вақтда чўққисига чиқди. ККнинг таъкидлашича, 1000 доллар тўлаб сотиб олинган iPhone каби қурилмаларни фойдаланувчи ўз хоҳишига кўра ўзгартира олмайди, акс ҳолда кафолат бекор қилинади. Кибердеклар эса фойдаланувчиларга назоратни ўз қўлига олиш ва "қора қути"дан ташқарига чиқиб, ижод қилиш имкониятини беради.

КйбердеккРаспберрй PiДИЙТехнологияОпен Соурсе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин