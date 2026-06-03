Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
АҚШдан Испанияга учаётган United Airlines самолёти кутилмаганда ортга қайтишга мажбур бўлди. Бунга Bluetooth қурилмалар рўйхатида “бомб” номли қурилма пайдо бўлгани сабаб бўлган.
Экипаж эҳтимолий хавфсизлик таҳдиди туфайли самолётни Нюарк аэропортига қайтаришга қарор қилган. Йўловчилардан барча электрон қурилмаларини ўчириш сўралган, бироқ шубҳали ном рўйхатда қолишда давом этган.
Самолёт қўнгач, ҳуқуқ-тартибот органлари ва хавфсизлик хизматлари текширув ўтказган. Маълум бўлишича, “бомба” деб номланган қурилма аслида 16 ёшли ўсмирга тегишли Fitbit фитнес-билагузуги бўлган.
Текширувлардан сўнг йўловчилар Испанияга ўша самолётда, аммо янги экипаж билан жўнаб кетган. Ҳозирча ўсмирга нисбатан айблов қўйилмаган, ҳолатни ФҚБ ўрганмоқда.
…