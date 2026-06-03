Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтди

·77·Дунё
Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтди

АҚШдан Испанияга учаётган United Airlines самолёти кутилмаганда ортга қайтишга мажбур бўлди. Бунга Bluetooth қурилмалар рўйхатида “бомб” номли қурилма пайдо бўлгани сабаб бўлган.

Экипаж эҳтимолий хавфсизлик таҳдиди туфайли самолётни Нюарк аэропортига қайтаришга қарор қилган. Йўловчилардан барча электрон қурилмаларини ўчириш сўралган, бироқ шубҳали ном рўйхатда қолишда давом этган.

Самолёт қўнгач, ҳуқуқ-тартибот органлари ва хавфсизлик хизматлари текширув ўтказган. Маълум бўлишича, “бомба” деб номланган қурилма аслида 16 ёшли ўсмирга тегишли Fitbit фитнес-билагузуги бўлган.

Текширувлардан сўнг йўловчилар Испанияга ўша самолётда, аммо янги экипаж билан жўнаб кетган. Ҳозирча ўсмирга нисбатан айблов қўйилмаган, ҳолатни ФҚБ ўрганмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29АҚШ ва Эроннинг ядровий дастур бўйича музокаралари қайта тикланадими?Бугун, 19:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради