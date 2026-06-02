26 ёшли блогернинг 20 кунда суратга олинган фильми 100 миллион доллар келтирди

·2.2K·Маданият
26 ёшли блогернинг 20 кунда суратга олинган фильми 100 миллион доллар келтирди

26 ёшли блогер Карри Баркер Голливуддаги энг ёрқин кашфиётлардан бирига айланди. Унинг кам маблағ эвазига суратга олган “Обсессия” номли ҳоррор фильми кутилмаган даражада улкан муваффақият қозониб, жаҳон прокатида 100 миллион доллардан ортиқ тушум йиғди.

Box Office Mojo маълумотларига кўра, фильмни ишлаб чиқариш учун тахминан 1 миллион доллар сарфланган. Эътиборлиси, тасвирга олиш ишлари атиги 20 кун ичида якунланган. Шунга қарамай, лойиҳа йилнинг энг даромадли ва шов-шувли кинокартиналаридан бирига айланишга муваффақ бўлди.

Фильмнинг илк намойиши Торонто халқаро кинофестивали доирасида бўлиб ўтган. Премьерадан кейин картинани тарқатиш ҳуқуқини Focus Features компанияси қўлга киритди. Кейинчалик машҳур Blumhouse студияси ҳам релиз жараёнига қўшилиб, фильмнинг кенг аудиторияга етиб боришига ҳисса қўшди.

“Обсессия” воқеалари Беар исмли йигит атрофида кечади. У узоқ вақтдан буён гўзал Никига ошиқ бўлиб, унинг муҳаббатига эришишни орзу қилади. Кунларнинг бирида Беар эзотерик буюмлар сотиладиган дўкондан сирли сеҳрли таёқчани топиб олади. У таёқча ёрдамида Никининг ўзини ҳаммадан кўра қаттиқ севишини тилайди.

Тилак рўёбга чиқади, аммо воқеалар кутилмаган ва даҳшатли тус олади. Натижада муҳаббат орзуси қоронғу ва хавфли оқибатларга сабаб бўлади.

Кинотанқидчиларнинг таъкидлашича, фильмнинг муваффақиятига оригинал ғоя, кескин сюжет ҳамда ёш режиссёрнинг ўзига хос ёндашуви катта ҳисса қўшган. Бу натижадан сўнг Карри Баркер Голливудда талаб юқори бўлган истиқболли режиссёрлар қаторидан жой олди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманБугун, 05:33“Зумрад ва Қиммат” саҳна талқинида намойиш этилдиБугун, 22:03Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлдиБугун, 21:32Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабатБугун, 21:12Актриса Зарина Йўлдошева туғилган кунида бетакрор кўриниши билан эътибор марказида бўлди!Бугун, 20:17Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!Бугун, 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
“Ишдаги ишқ” қайтди: Шаҳзода Муҳаммедова образ билан барчани ҳайратлантирди (видео)