Coinbase стабилкоинлар учун мўлжалланган ProШарес ЭТФ фондига сармоя киритди

·31·Иқтисодиёт
Coinbase стабилкоинлар учун мўлжалланган ProШарес ЭТФ фондига сармоя киритди

Coinbase криптобиржаси ProШарес компаниясининг стабилкоинларга йўналтирилган пул бозори фондига инвестиция киритди. Компания АҚШда қабул қилинган ГEНИУС Акт қонуни доирасида долларга боғланган токенларни қўллаб-қувватловчи активларга талаб ортишига ишонч билдирмоқда. Coinbase (КОИН) сешанба куни ProШарес ГEНИУС Моней Маркет ЭТФ (ИҚММ) фондига киритилган сармоя миқдорини очиқламади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

ГEНИУС Акт қонунига кўра, стабилкоин эмитентлари ўз токенларини нақд пул, банк депозитлари ва қисқа муддатли АҚШ ғазначилик облигациялари каби юқори ликвидли активлар билан таъминлаши шарт. ИҚММ фонди айнан шу турдаги захира активларига очиқ савдо фонди структураси орқали кириш имконини беради. Феврал ойида ишга туширилган ушбу фонд фақат 93 кун ёки ундан кам муддатли АҚШ ғазначилик қимматли қоғозларига сармоя киритади.

Coinbase вакилларининг таъкидлашича, ушбу инвестиция компаниянинг стабилкоин бизнеси ва нақд пулни бошқариш операцияларига тўла мос келади. Circle компаниясининг USDC стабилкоини учун асосий инфратузилма провайдерларидан бири сифатида Coinbase тартибга солинадиган ва ликвидли инвестиция воситалари ҳавзасини кенгайтиришдан манфаатдор.

Шу билан бирга, АҚШ қонунчилари рақамли активлар бозорини тартибга солувчи КЛАРITЙ Акт қонун лойиҳасини ҳам муҳокама қилмоқдалар. Ушбу ҳужжат крипто бозорлари қоидаларини белгилаш ва федерал регуляторларнинг ролини аниқлаштиришга қаратилган. Coinbase сиёсат бўйича бош директори Фаряр Ширзад КЛАРITЙ Акт лойиҳасини Додд-Франк қонунидан кейинги энг йирик молиявий ислоҳот деб атади.

Бироқ, банк сектори ушбу қонун лойиҳасига қарши чиқмоқда. Хусусан, JPMorgan раҳбари Джейми Димон крипто компанияларга стабилкоин қолдиқлари бўйича фоиз тўлашга рухсат берилиши банклар ва рақамли активлар компаниялари ўртасида тенгсиз рақобат муҳитини яратишини таъкидлади. Ҳозирда АҚШ Сенатида ушбу масалалар бўйича қизғин баҳслар давом этмоқда.

CoinbaseProШаресСтабилкоинИнвестицияКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди