Coinbase стабилкоинлар учун мўлжалланган ProШарес ЭТФ фондига сармоя киритди
Coinbase криптобиржаси ProШарес компаниясининг стабилкоинларга йўналтирилган пул бозори фондига инвестиция киритди. Компания АҚШда қабул қилинган ГEНИУС Акт қонуни доирасида долларга боғланган токенларни қўллаб-қувватловчи активларга талаб ортишига ишонч билдирмоқда. Coinbase (КОИН) сешанба куни ProШарес ГEНИУС Моней Маркет ЭТФ (ИҚММ) фондига киритилган сармоя миқдорини очиқламади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
ГEНИУС Акт қонунига кўра, стабилкоин эмитентлари ўз токенларини нақд пул, банк депозитлари ва қисқа муддатли АҚШ ғазначилик облигациялари каби юқори ликвидли активлар билан таъминлаши шарт. ИҚММ фонди айнан шу турдаги захира активларига очиқ савдо фонди структураси орқали кириш имконини беради. Феврал ойида ишга туширилган ушбу фонд фақат 93 кун ёки ундан кам муддатли АҚШ ғазначилик қимматли қоғозларига сармоя киритади.
Coinbase вакилларининг таъкидлашича, ушбу инвестиция компаниянинг стабилкоин бизнеси ва нақд пулни бошқариш операцияларига тўла мос келади. Circle компаниясининг USDC стабилкоини учун асосий инфратузилма провайдерларидан бири сифатида Coinbase тартибга солинадиган ва ликвидли инвестиция воситалари ҳавзасини кенгайтиришдан манфаатдор.
Шу билан бирга, АҚШ қонунчилари рақамли активлар бозорини тартибга солувчи КЛАРITЙ Акт қонун лойиҳасини ҳам муҳокама қилмоқдалар. Ушбу ҳужжат крипто бозорлари қоидаларини белгилаш ва федерал регуляторларнинг ролини аниқлаштиришга қаратилган. Coinbase сиёсат бўйича бош директори Фаряр Ширзад КЛАРITЙ Акт лойиҳасини Додд-Франк қонунидан кейинги энг йирик молиявий ислоҳот деб атади.
Бироқ, банк сектори ушбу қонун лойиҳасига қарши чиқмоқда. Хусусан, JPMorgan раҳбари Джейми Димон крипто компанияларга стабилкоин қолдиқлари бўйича фоиз тўлашга рухсат берилиши банклар ва рақамли активлар компаниялари ўртасида тенгсиз рақобат муҳитини яратишини таъкидлади. Ҳозирда АҚШ Сенатида ушбу масалалар бўйича қизғин баҳслар давом этмоқда.
…