Коинотдаги маълумотлар марказлари бизнес учун жуда қимматга тушиши мумкин

·36·Техно
Коинотдаги маълумотлар марказлари бизнес учун жуда қимматга тушиши мумкин

Сунъий интеллект ва булутли хизматларнинг жадал ўсиши компанияларни маълумотларни қайта ишлаш марказлари (МАМ) учун янги энергия манбаларини излашга мажбур қилмоқда. Сўнгги йилларда коинотда қуёш энергияси ҳисобига ишлайдиган орбитал маълумотлар марказларини яратиш ғояси оммалашди. Бироқ NASA Реактив ҳаракат лабораторияси олими Вячеслав Туришевнинг янги тадқиқоти шуни кўрсатадики, ушбу жозибадор концепция ва тижорий воқелик ўртасида улкан муҳандислик тафовути мавжуд. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқот доирасида орбитал марказларнинг ер устидаги объектлар билан таннарх ва самарадорлик бўйича рақобатлаша олиш имкониятини таҳлил қилувчи математик модел яратилди. Унда ускуналар массаси, энергия истеъмоли, Ер билан алоқа имкониятлари, радиация таъсири ва сунъий йўлдошларнинг хизмат муддати ҳисобга олинди. Тахминларга кўра, 2028-йилга келиб дунёдаги барча маълумотлар марказлари йилига 325 дан 580 ТВт·соатгача электр энергияси истеъмол қилади, бу эса коинотдаги ҳисоблаш тизимларига бўлган қизиқишни оширмоқда.

Орбита доимий қуёш нурига эга бўлса-да, физика қонунлари бу устунликларни йўққа чиқаради. Энг катта муаммо — совутиш тизимидир. Ерда серверлар ҳаво ёки суюқлик ёрдамида совутилса, вакуумда конвекция мавжуд эмас. Ортиқча иссиқликдан халос бўлишнинг ягона йўли — коинотга энергия тарқатувчи улкан радиаторлардир. Масалан, 1 МВ қувватга эга ҳисоблаш тугуни учун тахминан 5600 квадрат метр қуёш панеллари ва 2500 квадрат метр радиаторлар талаб қилинади.

Иқтисодий ҳисоб-китоблар янада мураккаброқ. Орбитал маълумотлар маркази ер устидаги объектлар билан рақобатлаша олиши учун уни ишлаб чиқариш ва орбитага чиқаришнинг умумий қиймати бир килограмм учун 250 доллардан 1000 долларгача бўлиши керак. Ҳозирги тижорий парвозлар эса ҳатто ускунанинг ўз нархини ҳисобга олмаганда ҳам анча қимматга тушмоқда. Шу сабабли, коинотдаги булутли платформалар ҳозирча фақат назария бўлиб қолмоқда.

NASAКоинотТехнологияСунъий IntelлектМаълумотлар Маркази
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфонБугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин