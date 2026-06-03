Битвисе: Давлат қарзи инқирози фонида Bitcoin нархи 224 000 долларга етиши мумкин

·40·Иқтисодиёт
Битвисе: Давлат қарзи инқирози фонида Bitcoin нархи 224 000 долларга етиши мумкин

Битвисе активларни бошқариш компаниясининг янги ҳисоботига кўра, агар инвесторларнинг давлат қарзи билан боғлиқ хавотирлари кучайса, Bitcoin (БТК) нархи сезиларли даражада ўсиши мумкин. Глобал облигация бозорларидаги босим ва ҳукумат қарзларининг ортиб бориши Bitcoin'нинг макроиқтисодий хатарлардан ҳимояланиш воситаси сифатидаги ролини мустаҳкамламоқда. Таҳлилий моделлардан бирига кўра, активнинг назарий "адолатли қиймати" 224 000 долларни ташкил этиши мумкин. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ОEКД) ҳисоб-китобларига кўра, 2026-йилда ҳукуматлар ва компаниялар тахминан 29 триллион УСД миқдорида қарз олишига тўғри келади. Бу 2024-йилга нисбатан 17 фоизга кўп бўлиб, ўн йил олдинги кўрсаткичдан деярли икки баравар юқоридир. Шуниси эътиборлики, ОEКД давлатлари қарзларининг қарийб 78 фоизи фақат мавжуд қарзларни қайта молиялаштириш (рефинанслаш) учун йўналтирилиши кутилмоқда.

Япония бозори ҳозирда асосий диққат марказида бўлиб турибди. Мамлакатнинг 10 йиллик давлат облигациялари даромадлилиги 2,78 фоизга кўтарилди, давлат қарзи эса ЯИМнинг 230 фоизига етган. АҚШда ҳам 30 йиллик ғазначилик облигациялари даромадлилиги 2007-йилдан бери энг юқори кўрсаткич — 5,11 фоизни қайд этди. Бундай шароитда суверен риск мукофотлари 2011-2012 йиллардаги Европа қарз инқирози давридан буён энг юқори даражага кўтарилган.

Битвисе таҳлилчилари инвестор Грег Фосс томонидан ишлаб чиқилган моделга таяниб, Bitcoin давлат дефолти хавфидан ҳимояланиш воситаси сифатида кенгроқ қабул қилинса, унинг нархи 224 000 долларгача чиқиши мумкинлигини таъкидламоқда. Бироқ, бу кўрсаткич аниқ нарх прогнози эмас, балки назарий баҳолашдир. Қисқа муддатли истиқболда эса юқори реал фоиз ставкалари ва қатъий молиявий шароитлар сабабли Bitcoin нархи маълум бир диапазонда қолиши кутилмоқда.

Тарихий маълумотларга кўра, Bitcoin реал фоиз ставкалари пасайган даврда яхши натижалар кўрсатади. Фед ставкаси инфляциядан паст бўлган шароитда нақд пул ва облигациялар жозибадорлигини йўқотади, бу эса инвесторларни крипто активларга кўпроқ сармоя киритишга ундайди. Агар марказий банклар молия бозорларини барқарорлаштириш учун ликвидлик киритишга мажбур бўлса, бу Bitcoin учун кучли катализатор бўлиши мумкин.

BitcoinБитвисеКриптовалютаИқтисодиётИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди