Битвисе: Давлат қарзи инқирози фонида Bitcoin нархи 224 000 долларга етиши мумкин
Битвисе активларни бошқариш компаниясининг янги ҳисоботига кўра, агар инвесторларнинг давлат қарзи билан боғлиқ хавотирлари кучайса, Bitcoin (БТК) нархи сезиларли даражада ўсиши мумкин. Глобал облигация бозорларидаги босим ва ҳукумат қарзларининг ортиб бориши Bitcoin'нинг макроиқтисодий хатарлардан ҳимояланиш воситаси сифатидаги ролини мустаҳкамламоқда. Таҳлилий моделлардан бирига кўра, активнинг назарий "адолатли қиймати" 224 000 долларни ташкил этиши мумкин. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ОEКД) ҳисоб-китобларига кўра, 2026-йилда ҳукуматлар ва компаниялар тахминан 29 триллион УСД миқдорида қарз олишига тўғри келади. Бу 2024-йилга нисбатан 17 фоизга кўп бўлиб, ўн йил олдинги кўрсаткичдан деярли икки баравар юқоридир. Шуниси эътиборлики, ОEКД давлатлари қарзларининг қарийб 78 фоизи фақат мавжуд қарзларни қайта молиялаштириш (рефинанслаш) учун йўналтирилиши кутилмоқда.
Япония бозори ҳозирда асосий диққат марказида бўлиб турибди. Мамлакатнинг 10 йиллик давлат облигациялари даромадлилиги 2,78 фоизга кўтарилди, давлат қарзи эса ЯИМнинг 230 фоизига етган. АҚШда ҳам 30 йиллик ғазначилик облигациялари даромадлилиги 2007-йилдан бери энг юқори кўрсаткич — 5,11 фоизни қайд этди. Бундай шароитда суверен риск мукофотлари 2011-2012 йиллардаги Европа қарз инқирози давридан буён энг юқори даражага кўтарилган.
Битвисе таҳлилчилари инвестор Грег Фосс томонидан ишлаб чиқилган моделга таяниб, Bitcoin давлат дефолти хавфидан ҳимояланиш воситаси сифатида кенгроқ қабул қилинса, унинг нархи 224 000 долларгача чиқиши мумкинлигини таъкидламоқда. Бироқ, бу кўрсаткич аниқ нарх прогнози эмас, балки назарий баҳолашдир. Қисқа муддатли истиқболда эса юқори реал фоиз ставкалари ва қатъий молиявий шароитлар сабабли Bitcoin нархи маълум бир диапазонда қолиши кутилмоқда.
Тарихий маълумотларга кўра, Bitcoin реал фоиз ставкалари пасайган даврда яхши натижалар кўрсатади. Фед ставкаси инфляциядан паст бўлган шароитда нақд пул ва облигациялар жозибадорлигини йўқотади, бу эса инвесторларни крипто активларга кўпроқ сармоя киритишга ундайди. Агар марказий банклар молия бозорларини барқарорлаштириш учун ликвидлик киритишга мажбур бўлса, бу Bitcoin учун кучли катализатор бўлиши мумкин.
…