Реал Мадрид Трент Александер-Арнолд учун рақобатчи топди

·206·Спорт
Реал Мадрид Трент Александер-Арнолд учун рақобатчи топди

Реал Мадрид келаси мавсумда Трент Александер-Арнолд билан рақобатлашадиган янги ўнг қанот ҳимоячисини сотиб олишни мақсад қилган. Испания гиганти Интер ҳимоячиси Дензел Думфриес номзодини кўриб чиқмоқда. Шу билан бирга, клуб Ливерпул марказий ҳимоячиси Ибраҳима Конате трансфери бўйича ҳам музокараларни жадаллаштирган. Мадридликлар ҳар иккала трансферни 2026-йилги Жаҳон чемпионати бошлангунга қадар якунлашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Marca нашрининг хабар беришича, Реал Мадрид Трент Александер-Арнолднинг дебют мавсумидаги беқарор ўйинидан сўнг ҳимоя чизиғини кучайтириш чораларини кўрмоқда. Ўтган мавсумда 27 ёшли футболчи ўнг қанотни Дани Карвахаль билан бўлишиб олган эди, бироқ афсонавий испанияликнинг шартномаси якунланиб, жамоани тарк этиши ортидан катта бўшлиқ юзага келди. Трент 30 та ўйинда майдонга тушиб, 5 та голли узатмани амалга оширди, аммо мушак жароҳатлари унга халақит берди.

Вазиятни янада мураккаблаштирган ҳолда, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель кутилмаганда Трентни Жаҳон чемпионати қайдномасидан чиқариб ташлади ва унинг ўрнига Тино Ливраментони танлади. Шу сабабли, "Қироллик клуби" ишончли муқобил вариант сифатида Дензел Думфриес вариантига тўхталди. Интер билан 2028-йилгача шартномаси бўлишига қарамай, Италия клуби 30 ёшли нидерландияликни арзонроқ нархда қўйиб юборишга тайёр.

Шу билан бирга, Реал Мадрид марказий ҳимояни мустаҳкамлаш учун Ибраҳима Конате трансферига бор эътиборини қаратган. Ливерпул ҳимоячиси шартномасини узайтиришдан бош тортган, бу эса феврал ойидан бери давом этаётган музокараларни тезлаштирди. Қизиқарли томони, ушбу трансферда Килиан Мбаппе фаол иштирок этмоқда. Франция терма жамоаси сафида бўлиб турган ҳужумчи ўз ватандошини Испанияга кўчиб ўтишга кўндиришга уринмоқда. Конате ҳазиллашиб: "Мбаппе менга ҳар икки соатда қўнғироқ қиляпти", — дея таъкидлади.

Ушбу трансфер операциялари президентлик сайловларидан сўнг жамоани бошқариши кутилаётган Жозе Моуринью томонидан ҳам маъқулланган. Реал Мадрид раҳбарияти АҚШ, Мексика ва Канадада ўтадиган мундиал бошлангунга қадар ҳар икки футболчи билан расмий шартнома имзолаб, янги мавсумга тўлиқ шаклланган таркиб билан киришмоқчи.

Реал МадридТрент Александер-АрнолдДензел ДумфриесИбраҳима КонатеТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди