Реал Мадрид Трент Александер-Арнолд учун рақобатчи топди
Реал Мадрид келаси мавсумда Трент Александер-Арнолд билан рақобатлашадиган янги ўнг қанот ҳимоячисини сотиб олишни мақсад қилган. Испания гиганти Интер ҳимоячиси Дензел Думфриес номзодини кўриб чиқмоқда. Шу билан бирга, клуб Ливерпул марказий ҳимоячиси Ибраҳима Конате трансфери бўйича ҳам музокараларни жадаллаштирган. Мадридликлар ҳар иккала трансферни 2026-йилги Жаҳон чемпионати бошлангунга қадар якунлашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Marca нашрининг хабар беришича, Реал Мадрид Трент Александер-Арнолднинг дебют мавсумидаги беқарор ўйинидан сўнг ҳимоя чизиғини кучайтириш чораларини кўрмоқда. Ўтган мавсумда 27 ёшли футболчи ўнг қанотни Дани Карвахаль билан бўлишиб олган эди, бироқ афсонавий испанияликнинг шартномаси якунланиб, жамоани тарк этиши ортидан катта бўшлиқ юзага келди. Трент 30 та ўйинда майдонга тушиб, 5 та голли узатмани амалга оширди, аммо мушак жароҳатлари унга халақит берди.
Вазиятни янада мураккаблаштирган ҳолда, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель кутилмаганда Трентни Жаҳон чемпионати қайдномасидан чиқариб ташлади ва унинг ўрнига Тино Ливраментони танлади. Шу сабабли, "Қироллик клуби" ишончли муқобил вариант сифатида Дензел Думфриес вариантига тўхталди. Интер билан 2028-йилгача шартномаси бўлишига қарамай, Италия клуби 30 ёшли нидерландияликни арзонроқ нархда қўйиб юборишга тайёр.
Шу билан бирга, Реал Мадрид марказий ҳимояни мустаҳкамлаш учун Ибраҳима Конате трансферига бор эътиборини қаратган. Ливерпул ҳимоячиси шартномасини узайтиришдан бош тортган, бу эса феврал ойидан бери давом этаётган музокараларни тезлаштирди. Қизиқарли томони, ушбу трансферда Килиан Мбаппе фаол иштирок этмоқда. Франция терма жамоаси сафида бўлиб турган ҳужумчи ўз ватандошини Испанияга кўчиб ўтишга кўндиришга уринмоқда. Конате ҳазиллашиб: "Мбаппе менга ҳар икки соатда қўнғироқ қиляпти", — дея таъкидлади.
Ушбу трансфер операциялари президентлик сайловларидан сўнг жамоани бошқариши кутилаётган Жозе Моуринью томонидан ҳам маъқулланган. Реал Мадрид раҳбарияти АҚШ, Мексика ва Канадада ўтадиган мундиал бошлангунга қадар ҳар икки футболчи билан расмий шартнома имзолаб, янги мавсумга тўлиқ шаклланган таркиб билан киришмоқчи.
…