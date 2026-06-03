ВТВ компанияси Редефинд платформасини сотиб олиб крипто-суғурта бозорига кирди

·21·Иқтисодиёт
ВТВ компанияси Редефинд платформасини сотиб олиб крипто-суғурта бозорига кирди

Глобал суғурта брокери ва хатарларни бошқариш бўйича маслаҳатчи ВТВ компанияси Редефинд крипто-суғурта платформасини сотиб олганини эълон қилди. Ушбу келишув доирасида рақамли активларни ҳимоя қилиш бўйича янги хизмат ишга туширилди. Мазкур хизмат криптовалюталар ўғирланган ёки йўқотилган ҳолатларда ўтказиладиган суд-экспертиза текширувлари, активларни кузатиш ва ҳуқуқий тиклаш харажатларини қоплайди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Редефинд платформаси жисмоний ва юридик шахсларга турли сақлаш усулларидаги рақамли активлар учун суғурта сотиб олиш имконини беради. Компания маълумотларига кўра, тизим суғурталанган активларни тасдиқлаш учун эгалик ҳуқуқининг криптографик исботидан фойдаланади. Янги маҳсулот дастлаб Буюк Британия бозорида тақдим этилади ва кейинчалик бошқа минтақаларга кенгайтирилиши режалаштирилган.

ВТВ ушбу харидни рақамли молия, криптовалюта бозорлари ва токенизация қилинган активлар билан ишловчи мижозлар учун хизматлар кўламини кенгайтириш стратегиясининг бир қисми деб атади. Келишувнинг молиявий шартлари очиқланмаган. Редефинд асосчилари Ричард Давс ва Коннор Эдвард эндиликда ВТВ таркибидаги Виллис брокерлик бизнесида фаолиятини давом эттиради.

Сўнгги вақтларда глобал суғурта компаниялари криптовалюта билан боғлиқ маҳсулотларга қизиқишни оширмоқда. Масалан, Делаваре Лифе компанияси BlackRock индексига боғланган Bitcoin-аннуитетларини жорий қилди, Дубаи Инсурансе эса мижозларга суғурта мукофотларини криптовалютада тўлаш имконини берувчи ҳамённи ишга туширди. Шунингдек, Аон компанияси USDC ва ПЮСД стейблкоинлари ёрдамида тўловларни амалга ошириш синовларини муваффақиятли якунлади.

Бундан ташқари, Меанвҳиле ва Табит каби компаниялар ўз захираларини тўлиқ Bitcoin активларида сақлаш орқали суғурта ва жамғарма маҳсулотларини ривожлантирмоқда. Бу каби тенденциялар анъанавий молия ва суғурта сектори блокчейн технологиялари ҳамда рақамли активлар билан тобора кўпроқ интеграциялашиб бораётганини кўрсатмоқда.

ВТВКриптовалютаСуғуртаBitcoinБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлдиБугун, 06:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди