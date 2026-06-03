ВТВ компанияси Редефинд платформасини сотиб олиб крипто-суғурта бозорига кирди
Глобал суғурта брокери ва хатарларни бошқариш бўйича маслаҳатчи ВТВ компанияси Редефинд крипто-суғурта платформасини сотиб олганини эълон қилди. Ушбу келишув доирасида рақамли активларни ҳимоя қилиш бўйича янги хизмат ишга туширилди. Мазкур хизмат криптовалюталар ўғирланган ёки йўқотилган ҳолатларда ўтказиладиган суд-экспертиза текширувлари, активларни кузатиш ва ҳуқуқий тиклаш харажатларини қоплайди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Редефинд платформаси жисмоний ва юридик шахсларга турли сақлаш усулларидаги рақамли активлар учун суғурта сотиб олиш имконини беради. Компания маълумотларига кўра, тизим суғурталанган активларни тасдиқлаш учун эгалик ҳуқуқининг криптографик исботидан фойдаланади. Янги маҳсулот дастлаб Буюк Британия бозорида тақдим этилади ва кейинчалик бошқа минтақаларга кенгайтирилиши режалаштирилган.
ВТВ ушбу харидни рақамли молия, криптовалюта бозорлари ва токенизация қилинган активлар билан ишловчи мижозлар учун хизматлар кўламини кенгайтириш стратегиясининг бир қисми деб атади. Келишувнинг молиявий шартлари очиқланмаган. Редефинд асосчилари Ричард Давс ва Коннор Эдвард эндиликда ВТВ таркибидаги Виллис брокерлик бизнесида фаолиятини давом эттиради.
Сўнгги вақтларда глобал суғурта компаниялари криптовалюта билан боғлиқ маҳсулотларга қизиқишни оширмоқда. Масалан, Делаваре Лифе компанияси BlackRock индексига боғланган Bitcoin-аннуитетларини жорий қилди, Дубаи Инсурансе эса мижозларга суғурта мукофотларини криптовалютада тўлаш имконини берувчи ҳамённи ишга туширди. Шунингдек, Аон компанияси USDC ва ПЮСД стейблкоинлари ёрдамида тўловларни амалга ошириш синовларини муваффақиятли якунлади.
Бундан ташқари, Меанвҳиле ва Табит каби компаниялар ўз захираларини тўлиқ Bitcoin активларида сақлаш орқали суғурта ва жамғарма маҳсулотларини ривожлантирмоқда. Бу каби тенденциялар анъанавий молия ва суғурта сектори блокчейн технологиялари ҳамда рақамли активлар билан тобора кўпроқ интеграциялашиб бораётганини кўрсатмоқда.
…