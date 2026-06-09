Представлен новый Audi Q7: резкий дизайн и мощный дизельный двигатель

Компания Audi представила третье поколение своего популярного кроссовера К7. Новая модель получила совершенно новый внешний вид, футуристичный салон и мощный дизельный двигатель В6 с высоким крутящим моментом, чтобы конкурировать с такими соперниками, как Volvo XC90 и Hyundai Santa Fe. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу по цене около 80 000 фунтов стерлингов со следующего месяца. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Этот семиместный семейный кроссовер перешел на архитектуру Премиум Платформ Комбустион (ППК), которая используется в моделях Audi A5, А6 и К5. В отличие от мягких и изогнутых линий предыдущего поколения, новый Audi Q7 получил более строгий и прямоугольный силуэт. Это не только сделало внешний вид автомобиля более внушительным, но и способствовало увеличению пространства в салоне.

Новое поколение Audi Q7 изначально предлагается только с 3,0-литровым дизельным двигателем В6 ТДИ. Это новое поколение силовой установки В6 от Audi, оснащенное 48-вольтовой системой мягкого гибрида. Кроме того, в двигателе используется электрический компрессор, который разгоняет турбину до 90 000 оборотов в минуту всего за 250 миллисекунд. Это обеспечивает ускорение без задержек при нажатии на педаль газа.

Стандартная версия двигателя выдает 242 л.с. и 500 Нм крутящего момента, а форсированная версия — 295 л.с. и 630 Нм. По словам инженеров Audi, благодаря новой системе характеристики передачи мощности приблизились к показателям электромобилей. 48-вольтовый генератор также помогает, добавляя 24 л.с. при резком ускорении, и позволяет двигаться на низких скоростях с выключенным двигателем.