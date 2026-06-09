BYD установит в Великобритании станции быстрой зарядки Флаш мощностью 1500 кВт

·8·Авто
BYD установит в Великобритании станции быстрой зарядки Флаш мощностью 1500 кВт

Китайская компания BYD планирует установить в Великобритании 300 сверхбыстрых станций зарядки Флаш мощностью 1500 кВт к концу следующего года. Этот проект разработан как конкурент сети Tesla Суперчаргер, и к 2027 году предусмотрено развертывание 3000 таких устройств по всей Европе. По данным компании, станции будут располагаться в основном на автомагистралях каждые 50 километров. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Хотя зарядные устройства Флаш в три раза мощнее решений Tesla, они совместимы со всеми электромобилями с портом ККС. Однако максимальной мощностью 1500 кВт смогут воспользоваться только специальные модели BYD с двумя портами зарядки, в частности, Денза З9 GT, дебют которой состоится в сентябре. Благодаря технологии Бладе Баттерй нового поколения этот электромобиль заряжается с 10% до 70% всего за пять минут.

По словам руководителя BYD в Великобритании Боно Ге, стоимость энергии на станциях Флаш, как ожидается, будет значительно ниже, чем у конкурентов. Целевая цена составляет менее 50 пенсов за кВт·ч. Это существенно ниже тарифов таких провайдеров, как Ионитй и Гридсерве. Низкая цена достигается за счет зарядки аккумуляторов при станциях по ночному тарифу.

Первым клиентам бренда Денза предложат 18 месяцев бесплатной зарядки. В будущем эту технологию будут поддерживать такие модели, как Денза Б5 и Денза Д9. Пока нет точной информации о том, когда эта система сверхбыстрой зарядки появится на доступных моделях бренда BYD.

BYDЭлектромобильБыстрая ЗарядкаDenza Z9 GTТехнологии
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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