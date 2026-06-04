В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут

·321·Авто
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) компания АвтоВАЗ представила свой новый кроссовер Lada Азимут. В рамках мероприятия стали известны первые подробности о планах производства и стоимости новой модели. Об этом сообщает Иксбт.ком .

По данным Телеграм-канала «Автопоток», план производства Lada Азимут на текущий год довольно скромен — всего 3000 автомобилей. Ожидается, что часть этих машин будет поставлена в дилерские центры в качестве выставочных образцов и для шоу-румов.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов остановился на вопросе стоимости нового кроссовера. По его словам, итоговая цена будет зависеть от макроэкономических факторов, в частности от ключевой ставки ЦБ и курса рубля к концу года.

Руководство компании обещает сделать цену Lada Азимут «приемлемой, конкурентной и доступной» для покупателей, однако точные цифры будут держаться в секрете до старта официальных продаж.

Напомним, ранее появлялась информация о прототипе Lada Азимут с гибридным двигателем мощностью 394 л.с. Сообщается, что данная гибридная версия сможет преодолевать 1100 км на одной заправке и зарядке.

АвтоВАЗLada AzimutКроссоверАвтомобильРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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