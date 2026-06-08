Toyota представила Камрй с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.

·68·Авто
Toyota представила Камрй с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.

Подразделение Toyota Газу Ракинг продемонстрировало необычный экспериментальный седан Камрй на марафоне Супер Таикю в Японии. Автомобиль оснащен двумя бензиновыми двигателями, системой полного привода и общей мощностью около 700 л.с. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Под капотом установлен 1,6-литровый трехцилиндровый турбомотор Г16Э-ГТС мощностью 300 л.с., взятый от моделей ГР Ярис и ГР Королла, который приводит в движение передние колеса. Второй двигатель размещен в задней части салона вместо снятых задних сидений. Это новый 2,0-литровый четырехцилиндровый турбомотор Г20Э, выдающий около 400 л.с. Он отвечает за привод задней оси.

Таким образом, эта Камрй получила в общей сложности семь цилиндров и два мотора. Проект создан как платформа для тестирования новых технологий и силовых установок Toyota. Кроме того, компания показала еще один концепт Камрй, выполненный в японском стиле босодзоку.

Автомобиль в версии босодзоку имеет только задний привод и также оснащен двигателем Г20Э мощностью 400 л.с. Эта версия отличается расширенными колесными арками, агрессивным аэродинамическим обвесом и радикальным интерьером с искусственным мехом и рукояткой рычага КПП из хрусталя.

Представители Toyota подчеркнули, что обе машины являются демонстрационными проектами и не предназначены для серийного производства. Однако ожидается, что новый двигатель Г20Э станет основной силовой установкой для будущих преемников спортивных моделей, таких как Toyota Келика и МР2.

ToyotaCamryGazoo RacingАвтоТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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