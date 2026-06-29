В каких регионах преимущественно работают иностранные предприятия

Количество предприятий с участием иностранного капитала в Узбекистане достигло почти 20 тысяч. Однако большая их часть сосредоточена в столице и Ташкентской области.

По состоянию на 1 июня 2026 года в стране работают 19 921 предприятие с участием иностранного капитала. Из них 12 480 приходятся только на город Ташкент.

Город Ташкент — абсолютный лидер

Согласно данным Национального статистического комитета, больше всего предприятий с участием иностранных инвестиций осуществляют свою деятельность в городе Ташкенте.

В столице число таких предприятий составило 12 480.

Таким образом, более 6 из каждых 10 иностранных предприятий в Узбекистане расположены в городе Ташкенте.

Это показывает, что столица остается основным центром для иностранных инвесторов с точки зрения инфраструктуры, объема рынка, финансовых услуг и деловой среды.

Ташкентская область на втором месте

В Ташкентской области работают 2 726 предприятий с участием иностранных инвестиций.

С этим показателем регион занял второе место. Однако разрыв между столицей и областью очень велик — в городе Ташкенте количество иностранных предприятий почти в 4,5 раза больше.

Самарканд и Фергана на следующих позициях

Среди регионов Самаркандская область заняла третье место с 728 предприятиями.

В Ферганской области работают 647, а в Сурхандарьинской области — 567 предприятий с участием иностранных инвестиций.

Эти три региона показали самые высокие результаты после столичного региона.

Полный список по регионам

Регион Предприятия с участием иностранных инвестиций Город Ташкент 12 480 Ташкентская область 2 726 Самаркандская область 728 Ферганская область 647 Сурхандарьинская область 567 Андижанская область 480 Бухарская область 425 Навоийская область 325 Сырдарьинская область 324 Наманганская область 313 Джизакская область 275 Республика Каракалпакстан 245 Хорезмская область 208 Кашкадарьинская область 178

Самый низкий показатель в Кашкадарье

Кашкадарьинская область заняла последнее место в списке по количеству предприятий с участием иностранных инвестиций.

В регионе число таких предприятий составило 178. В Хорезмской области работают 208, а в Республике Каракалпакстан — 245 иностранных предприятий.

Почему иностранный бизнес выбирает столицу?

На концентрацию иностранных инвесторов преимущественно в городе Ташкенте и области могут влиять несколько факторов:

наличие крупного потребительского рынка;

транспортные и логистические возможности;

развитость банковских и финансовых услуг;

близость к квалифицированным кадрам;

расположение государственных и бизнес-учреждений в столице;

относительно хорошо налаженная современная инфраструктура.

В то же время большой разрыв между регионами указывает на необходимость более широкого привлечения иностранных инвестиций в области.

Основная задача — приток капитала в регионы

Иностранные инвестиции могут создавать новые рабочие места, современные технологии, экспортные возможности и конкурентную среду.

Поэтому в будущем важно создавать благоприятные условия для инвесторов не только в Ташкенте, но и в других регионах.

Как вы считаете, какие льготы и условия необходимы для более активного привлечения иностранных предприятий в регионы? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей со своими знакомыми предпринимателями.