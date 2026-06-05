Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол

Компания АвтоВАЗ подтвердила, что новый кроссовер Lada Азимут будет оснащен уникальной системой обогрева. На Петербургском международном экономическом форуме вице-президент компании Сергей Громак изначально заявил о наличии «системы обогрева боковых зеркал, которой нет нигде в мире». Однако позже производитель уточнил эту информацию, сообщив, что это было просто оговоркой. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно официальному сообщению, речь на самом деле идет о функции обогрева стекол передних дверей. Эта технология в настоящее время отсутствует у любых других автомобилей на российском рынке. Представители компании, пошутив, исправили эту неточность, подчеркнув, что модель Lada Азимут будет иметь специальную систему обогрева как боковых зеркал, так и стекол передних дверей.

Сообщается, что боковые стекла нагреваются с помощью специальных нагревательных нитей, как и переднее с задним стеклами. Водитель сможет включать и выключать эту функцию отдельной кнопкой. Это решение особенно полезно для улучшения видимости в условиях холодного климата.

В настоящее время АвтоВАЗ готовится к серийному производству кроссовера Lada Азимут. Сообщается, что цветовая палитра модели будет расширена до восьми оттенков, а варианты с турбодвигателями проходят испытания. Ожидается, что продажи автомобиля начнутся осенью этого года.