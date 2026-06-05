Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол

·555·Авто
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол

Компания АвтоВАЗ подтвердила, что новый кроссовер Lada Азимут будет оснащен уникальной системой обогрева. На Петербургском международном экономическом форуме вице-президент компании Сергей Громак изначально заявил о наличии «системы обогрева боковых зеркал, которой нет нигде в мире». Однако позже производитель уточнил эту информацию, сообщив, что это было просто оговоркой. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно официальному сообщению, речь на самом деле идет о функции обогрева стекол передних дверей. Эта технология в настоящее время отсутствует у любых других автомобилей на российском рынке. Представители компании, пошутив, исправили эту неточность, подчеркнув, что модель Lada Азимут будет иметь специальную систему обогрева как боковых зеркал, так и стекол передних дверей.

Сообщается, что боковые стекла нагреваются с помощью специальных нагревательных нитей, как и переднее с задним стеклами. Водитель сможет включать и выключать эту функцию отдельной кнопкой. Это решение особенно полезно для улучшения видимости в условиях холодного климата.

В настоящее время АвтоВАЗ готовится к серийному производству кроссовера Lada Азимут. Сообщается, что цветовая палитра модели будет расширена до восьми оттенков, а варианты с турбодвигателями проходят испытания. Ожидается, что продажи автомобиля начнутся осенью этого года.

АвтоВАЗLada AzimutКроссоверАвтомобильТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Отменено крупное ограничение на импорт автотранспортаОтменено крупное ограничение на импорт автотранспортаВчера, 16:52Lada Гранта оснастят вариатором, как Lada ВестаLada Гранта оснастят вариатором, как Lada ВестаВчера, 11:58В Великобритании автомобили стареют, но покупатели всё ещё боятся большого пробегаВ Великобритании автомобили стареют, но покупатели всё ещё боятся большого пробегаВчера, 10:25Audi представила суперкар Нуволари: 987 л.с. и скорость свыше 350 км/чAudi представила суперкар Нуволари: 987 л.с. и скорость свыше 350 км/чВчера, 23:55Audi представила новый гибридный суперкар В8 вместо Р8Audi представила новый гибридный суперкар В8 вместо Р804.06, 18:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
BYD представила свой новый флагманский кроссовер Хиаке 08
BYD представила свой новый флагманский кроссовер Хиаке 08
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Hongqi Гуоя: роскошный седан, конкурирующий с Меркедес-Майбач С-Класс
Hongqi Гуоя: роскошный седан, конкурирующий с Меркедес-Майбач С-Класс