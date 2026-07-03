Renault Скеник Э-Теч: новый лидер на рынке семейных электромобилей

·28·Авто
Renault Скеник Э-Теч: новый лидер на рынке семейных электромобилей

Выбор автомобиля для современной семьи — это не просто поиск транспортного средства, а поиск баланса между комфортом, безопасностью и экономичностью. Новая модель Renault Скеник Э-Теч была разработана именно для того, чтобы ответить этим требованиям, и уже успела привлечь внимание отраслевых экспертов. В частности, признание престижного издания «What Car?» в качестве «Лучшего семейного электрического кроссовера 2024 года» свидетельствует о высоких возможностях этой модели. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в своей публикации.

Технические характеристики автомобиля наверняка впечатлят любого водителя. Оснащенный батареей емкостью 87 кВт·ч, Renault Скеник Э-Теч может проехать до 613 километров (381 миля) на одном заряде по циклу ВЛТП. Этот показатель позволяет уверенно использовать электромобиль не только для поездок по городу, но и для длительных междугородних путешествий.

Гармония простора и практичности

В семейном автомобиле объем багажника имеет решающее значение. Модель Скеник предлагает багажное отделение объемом 545 литров, что достаточно для размещения как минимум семи средних чемоданов. При складывании задних сидений в пропорции 40/20/40 общий объем расширяется до 1670 литров. Это создает большое удобство при перевозке крупногабаритных грузов или вещей для отдыха.

Инженерные решения в салоне также заслуживают внимания. Внутри автомобиля имеется более 38 литров различных мест для хранения мелочей. Широкие карманы в дверных панелях и глубокие отсеки в центральной консоли помогают поддерживать порядок в повседневных вещах. Особого внимания заслуживает «умный» подлокотник для пассажиров заднего сиденья: в нем расположены два порта USB-C и специальные держатели для планшетов или смартфонов.

Комфорт и технологические преимущества

Renault Скеник Э-Теч выделяется не только вместимостью, но и общим состоянием пассажиров. По словам эксперта редакции «What Car?» Лоуренса Чунга, место для ног на задних сиденьях и эргономика кресел позволяют даже взрослым пассажирам не чувствовать усталости в длительных поездках. Ниже приведены основные преимущества этой модели для семей:

  • Высокоемкая батарея 87 кВт·ч и большой запас хода;
  • Трансформируемый просторный багажник и регулируемый по высоте пол;
  • Инновационный салон с оборудованием для гаджетов;
  • Доступная ценовая политика по сравнению с конкурентами в своем классе;
  • Высший пятизвездочный рейтинг безопасности.
В то время как интерес к электромобилям на рынке Узбекистана растет, такие модели, как Renault Скеник, могут стать достойными конкурентами брендам BYD или Tesla. В частности, соотношение цены и предлагаемого функционала делает его привлекательным выбором для семей среднего достатка. Скеник Э-Теч на практике доказывает, что он создан не для рекламных буклетов, а для реальных жизненных потребностей.

RenaultЭлектромобильАвтоКроссоверТехнологии
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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