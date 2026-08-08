В садах Ватикана прошел тест-драйв Fiat Тополино

Ватикан, считающийся самым маленьким независимым государством в мире, известен своими узкими улицами и компактной территорией. В этом уникальном месте испытания малогабаритных автомобилей имеют не только интересное, но и практическое значение. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Как сообщается, общая площадь города-государства Ватикан составляет всего 0,19 квадратной мили. Это примерно соответствует площади лондонского Риджентс-парка и делает Ватикан самым маленьким государством на Земле.

Испытательная трасса в садах Ватикана

Подъездные дороги, начинающиеся за собором Святого Петра, поднимающиеся к Нижнему дворцу и проходящие через сады, превращаются для водителей в своеобразную испытательную площадку. На них много крутых поворотов, подъемов и сложных перекрестков.

Для компактных автомобилей такие условия создают идеальную среду для испытаний. Машины с небольшими габаритами легко передвигаются даже по самым узким улицам, даря водителю особое удовольствие от управления.

Маленькая территория и большие возможности

Хотя территория Ватикана очень мала, его внутренние дороги включают разнообразные элементы вождения. Крутые склоны и длинные прямые участки позволяют в полной мере раскрыть возможности транспортных средств.

По словам специалистов, для передвижения по таким компактным дорогам оптимальным выбором являются специальные малолитражные транспортные средства. С точки зрения градостроительства и транспортной логистики подобные решения также имеют большое практическое значение.