Ужасное ДТП в Нуробод: находившийся в движении грузовик загорелся (видео)

·115·Авто
Ужасное ДТП в Нуробод: находившийся в движении грузовик загорелся (видео)

В районе Нуробод Самаркандской области произошло трагическое ДТП с участием грузовика. В результате внезапного возгорания находившегося в движении грузового автомобиля МАН водитель погиб.

Согласно официальной информации, предоставленной пресс-службой УБДД УВД области, происшествие произошло 6 августа около 16:00 на 35-м километре автомобильной дороги А-378 «Самарканд–Кашкадарё», на участке, проходящем по территории махалли «Мехнаткаш».

Как произошло происшествие?

По предварительным данным расследования, в салоне кабины грузового автомобиля марки МАН, двигавшегося в направлении Кашкадарё, внезапно вспыхнул огонь.

В момент возгорания водитель попытался незамедлительно остановить транспортное средство, однако потерял управление. В результате оставшийся без контроля грузовик врезался в бетонное ограждение с левой стороны дороги и опрокинулся.

Начаты следственные действия

В результате сильного столкновения и пожара водитель автомобиля получил тяжёлые телесные повреждения и скончался на месте происшествия.

В настоящее время по данному трагическому факту Следственным отделом УВД района Нуробод возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия по установлению точных причин происшествия.

НурабадСамаркандКашкадарьяMAN
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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