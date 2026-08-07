Представлен Geely Monjaro Plus: характеристики нового флагманского кроссовера

·31·Авто
Представлен Geely Monjaro Plus: характеристики нового флагманского кроссовера

Одна из ведущих китайских автомобильных компаний Geely официально представила увеличенную и более роскошную версию своего популярного кроссовера. Как сообщает Иксбт.ком, удлинённый Geely Ксингюе Л Plus прошёл сертификацию на китайском рынке — модель, известная на международном рынке под названием Geely Monjaro Plus нацелена на более высокий премиальный сегмент. Автомобиль заметно отличается от стандартных моделей не только размерами, но и дизайнерскими решениями и техническими возможностями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Габариты нового кроссовера превосходят показатели многих конкурентов в его классе. Длина автомобиля составляет 4955 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1769 мм. Одной из наиболее примечательных особенностей стала колёсная база длиной 2900 мм. Для сравнения, у известного внедорожника Toyota Land Cruiser 300 этот показатель составляет 2850 мм. Несмотря на внушительные размеры, кроссовер сохранил более компактную пятиместную компоновку салона для повышения комфорта пассажиров.

Бензиновые и гибридные версии

Покупателям предложат два основных варианта кроссовера — бензиновый и гибридный. Гибридная версия оснащается 2,0-литровым турбодвигателем БХЭ20-ЭФЗ мощностью 218 л. с., тяговой батареей с элементами НМК и электромоторами. Максимальная скорость этой модификации составляет 190 км/ч, а масса — от 2040 до 2065 кг в зависимости от комплектации. Гибридная система призвана обеспечить экономичность как в городе, так и на дальних расстояниях.

Традиционный бензиновый Geely Monjaro Plus мощнее: он использует 2,0-литровый двигатель БХЭ20-ПФЗ мощностью 290 л. с. Максимальная скорость этой версии достигает 210 км/ч, а масса автомобиля оценивается в 1860–2035 кг. По данным производителя, расход топлива у мощной бензиновой версии составляет в среднем от 7,97 до 8,15 л на 100 км.

Роскошный дизайн и безопасность

В плане внешнего оформления компания также предоставляет клиентам широкий выбор. Покупатели смогут выбрать панорамную или обычную крышу, а также двухцветную окраску кузова, напоминающую решения премиальных автомобилей Rolls-Royce и крупного Zeekr 9Кс. Кроме того, предусмотрены различные колёсные диски, боковые зеркала и декоративные элементы, а также боковые подножки для большего удобства. Эти опции подчёркивают премиальный статус автомобиля.

Безопасности также уделено особое внимание: все модификации Monjaro Plus оснащаются современным регистратором событий ЭДР и тормозной системой Bosch ИПБ 2.0 с АБС. В качестве дополнительной опции предлагается модуль ЭТК для автоматической оплаты проезда по платным дорогам Китая. Успешная сертификация автомобиля означает, что его выход на рынок приближается, однако точные цены и дата начала продаж будут объявлены позднее.

GeelyMonjaro PlusКроссоверКитайский АвтопромНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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