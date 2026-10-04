Kia установила исторический рекорд продаж в третьем квартале 2026 года

·29·Авто
Kia установила исторический рекорд продаж в третьем квартале 2026 года

Известная южнокорейская автомобилестроительная компания Kia установила беспрецедентный рекорд продаж за свою 64-летнюю историю. Согласно данным иксбт.ком, в третьем квартале 2026 года бренд реализовал 846 764 автомобиля по всему миру. Этот показатель стал лучшим результатом для третьих кварталов с момента начала продаж автомобилей компанией в 1962 году. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Результаты за июль–сентябрь текущего года оказались на 7,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, что предыдущий рекорд был зафиксирован в третьем квартале 2025 года, когда своих владельцев нашли 785 137 машин. Положительная динамика в текущем году примечательна тем, что она была достигнута вопреки сложным условиям на мировом автомобильном рынке.

Структурные различия и сравнение с Hyundai

На фоне этого успеха особенно примечательны результаты родственной компании Hyundai. Согласно официальной статистике, Hyundai Мотор в третьем квартале реализовала 915 026 автомобилей по всему миру. Однако этот показатель демонстрирует снижение примерно на 11,9% по сравнению с результатом в 1,038 млн единиц за аналогичный период прошлого года. В итоге Kia продемонстрировала гораздо более стабильный и уверенный темп роста по сравнению со своим дочерним брендом.

Положительная тенденция компании сохранилась и по итогам сентября. В первом осеннем месяце по всему миру было продано 281 984 автомобиля Kia, что на 5,1% больше, чем в сентябре 2025 года. При этом основной рост был обеспечен за счет внешних рынков.

Внутренний рынок и показатели экспорта

Согласно статистическим данным, продажи Kia на внутреннем рынке Южной Кореи сократились на 6,7% и составили 45 705 единиц. Однако зарубежные рынки не только полностью компенсировали это падение, но и обеспечили общий рост. В частности, за рубежом было продано 235 457 машин, что на 7,8% больше по сравнению с сентябрем прошлого года.

В то же время сентябрь оказался довольно тяжелым для бренда Hyundai. Глобальные продажи компании сократились на 16% и составили 307 998 единиц. На внутреннем рынке Южной Кореи Hyundai удалось реализовать 49 022 автомобиля, что на 25,7% меньше прошлогоднего результата.

KiaАвтомобильный рынокМировые продажиHyundaiАвтоновости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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