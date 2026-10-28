Россиянин, которому 5 раз отказала Lada, создал экстерьер самого быстрого Bentley в мире

В автомобильной индустрии произошла по-настоящему вдохновляющая и удивительная история: молодой российский дизайнер Илья Разумов, которого не приняли на работу на местные заводы на родине, добился успеха в штаб-квартире легендарного британского премиум-бренда Bentley Motors в качестве ведущего дизайнера экстерьера.

Первый серийный проект, созданный им — суперкар Bentley Supersports стоимостью около 500 000 долларов США, выпущенный ограниченной серией в 500 экземпляров, — произвел настоящий фурор в официальных релизах бренда.

Отказы от местных заводов: «Ваши работы любительские»

Путь Ильи Разумова к мировой автоиндустрии начался с череды препятствий и отказов:

5 отказов от Lada: Дизайнер, окончивший Московский политехнический институт, подавал заявки в компанию Lada (АвтоВАЗ) на стажировку и постоянную работу в общей сложности 5 раз, но каждый раз получал отказ;

«Москвич» и Aurus тоже закрыли двери: Также он подавал документы на должность дизайнера экстерьера в другие крупные российские автопроекты — «Москвич» и премиальный Aurus, но не был принят со стандартными формулировками «не соответствуете требованиям» и «ваши работы на любительском уровне»;

Ни шагу назад — школа международных гигантов: После отказов он не сдался и получил профессиональный опыт, пройдя стажировку в студиях известных европейских автопроизводителей — Porsche (дважды), Audi и Volkswagen.

Предложение от Bentley и шедевр за 500 тысяч долларов

Увидев яркий талант в международных конкурсах и стажировках, руководство Bentley Motors в 2023 году пригласило его в главный дизайн-центр в городе Крю, Великобритания:

Самый быстрый Bentley в истории бренда: Илья Разумов стал автором внешнего облика (экстерьера) суперкара Bentley Supersports стоимостью полмиллиона долларов;

Официальное признание и скетчи: Его официальные концептуальные эскизы с личной подписью были включены в глобальные пресс-релизы компании Bentley — такой чести удостаиваются немногие дизайнеры;

Баланс агрессии и изящества: Дизайнеру удалось гармонично объединить классическую роскошь Bentley с мощной аэродинамикой в стиле спорт-шик, крупными воздухозаборниками и карбоновыми деталями.

Судьба Ильи Разумова доказывает, что иногда непризнание на местном уровне и неудачи могут стать мощнейшим стимулом для покорения еще более высоких вершин на международной арене.