Представлен электромобиль Kia ПВ7: конкурент Ford Э-Трансит Кустом
Южнокорейская компания Kia официально представила новый электромобиль Kia ПВ7, нацеленный на завоевание рынка коммерческого транспорта. По данным иксбт.ком, данная модель была создана как основной конкурент популярного Ford Э-Трансит Кустом, предлагая расширенные возможности и увеличенный запас хода. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.
Второй электрический фургон корейского бренда базируется на той же архитектуре, что и его предшественник — более компактная модель ПВ5. Автомобиль сохранил узнаваемый «носатый» дизайн, однако его кузов был значительно удлинен для увеличения грузоподъемности.
Технические характеристики и запас ходаНовый Kia ПВ7 будет выпущен на рынок в пассажирской и грузовой версиях. Грузовой автомобиль с удлиненной базой способен вместить три европаллеты и обладает грузоподъемностью до 1200 килограммов. Пассажирская версия предлагается в конфигурациях на семь, девять и одиннадцать мест в зависимости от потребностей клиентов. Ожидается, что 11-местная модификация изначально будет предназначена только для корейского рынка.
Автомобиль оснащается единственным электродвигателем мощностью 268 л.с., установленным на передней оси. В дальнейшем планируется выпуск полноприводной версии с четырьмя ведущими колесами. Что касается типов батарей, покупателям предложат два варианта:
- Стандартная версия ПВ7 оснащается батареей емкостью 71,5 кВт·ч.
- Грузовая версия Лонг Ранге Карго с батареей на 96,2 кВт·ч способна преодолеть 286 миль (около 460 километров) без подзарядки.
Интерьер и ценовая политикаДизайн салона практически идентичен модели ПВ5: особое внимание уделено прямоугольному рулевому колесу и цифровым экранам. На центральной консоли расположен 14,6-дюймовый сенсорный информационно-развлекательный дисплей, работающий на новой операционной системе Плеос с интеграцией искусственного интеллекта. Система позволяет устанавливать сторонние приложения.
Точные цены на автомобиль пока не объявлены. Однако эксперты полагают, что Kia останется верна своим традициям и установит цены значительно ниже, чем у основных конкурентов. Например, пассажирская версия ПВ5 стоит почти вдвое дешевле своего главного соперника — Volkswagen ИД Бузз. Для сравнения, стоимость Ford Э-Трансит Кустом начинается от 43 630 фунтов стерлингов без учета налогов.
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