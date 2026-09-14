Представлен электромобиль Kia ПВ7: конкурент Ford Э-Трансит Кустом

Южнокорейская компания Kia официально представила новый электромобиль Kia ПВ7, нацеленный на завоевание рынка коммерческого транспорта. По данным иксбт.ком, данная модель была создана как основной конкурент популярного Ford Э-Трансит Кустом, предлагая расширенные возможности и увеличенный запас хода. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Второй электрический фургон корейского бренда базируется на той же архитектуре, что и его предшественник — более компактная модель ПВ5. Автомобиль сохранил узнаваемый «носатый» дизайн, однако его кузов был значительно удлинен для увеличения грузоподъемности.

Технические характеристики и запас хода

Новый Kia ПВ7 будет выпущен на рынок в пассажирской и грузовой версиях. Грузовой автомобиль с удлиненной базой способен вместить три европаллеты и обладает грузоподъемностью до 1200 килограммов. Пассажирская версия предлагается в конфигурациях на семь, девять и одиннадцать мест в зависимости от потребностей клиентов. Ожидается, что 11-местная модификация изначально будет предназначена только для корейского рынка.

Автомобиль оснащается единственным электродвигателем мощностью 268 л.с., установленным на передней оси. В дальнейшем планируется выпуск полноприводной версии с четырьмя ведущими колесами. Что касается типов батарей, покупателям предложат два варианта:

Стандартная версия ПВ7 оснащается батареей емкостью 71,5 кВт·ч.

Грузовая версия Лонг Ранге Карго с батареей на 96,2 кВт·ч способна преодолеть 286 миль (около 460 километров) без подзарядки.

Кроме того, фургон может зарядиться от 10 до 80 процентов всего за 20 минут на станциях быстрой зарядки мощностью до 350 кВт. Также батарея поддерживает функцию питания внешних устройств, таких как электроинструменты.

Интерьер и ценовая политика

Дизайн салона практически идентичен модели ПВ5: особое внимание уделено прямоугольному рулевому колесу и цифровым экранам. На центральной консоли расположен 14,6-дюймовый сенсорный информационно-развлекательный дисплей, работающий на новой операционной системе Плеос с интеграцией искусственного интеллекта. Система позволяет устанавливать сторонние приложения.

Точные цены на автомобиль пока не объявлены. Однако эксперты полагают, что Kia останется верна своим традициям и установит цены значительно ниже, чем у основных конкурентов. Например, пассажирская версия ПВ5 стоит почти вдвое дешевле своего главного соперника — Volkswagen ИД Бузз. Для сравнения, стоимость Ford Э-Трансит Кустом начинается от 43 630 фунтов стерлингов без учета налогов.