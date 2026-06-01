Хэтчбек Kia EV4 стал дешевле модели EV3 благодаря государственному гранту

В результате обновления правительственного гранта Великобритании на электромобили (ЭКГ) хэтчбек Kia EV4 стал продаваться по более низкой цене, чем модель EV3, которая меньше по размеру. Ранее эта модель имела скидку в размере 1500 фунтов стерлингов, а теперь она получила право на грант высшей категории в размере 3750 фунтов. В результате начальная цена комплектации Air для Kia EV4 снизилась до 30 995 фунтов стерлингов. Об этом сообщает портал Аутокар.ко.ук.

Технически Kia EV4 обладает мощностью 201 л.с. и запасом хода 439 километров (273 мили) на одном заряде. Интересно, что он стоит на 560 фунтов дешевле, чем более компактный EV3. Несмотря на то, что оба автомобиля используют одинаковые аккумуляторы и двигатели, разница в цене обусловлена логистикой и местом производства.

Основная причина такой разницы в ценах — место сборки автомобилей. Kia EV4 производится в Словакии, а EV3 импортируется из Южной Кореи. Британский грант также учитывает объем вредных выбросов в цепочке поставок автомобиля, поэтому на EV3, доставляемый из Азии, распространяется лишь небольшая скидка в 1500 фунтов. Версия фастбэк Kia EV4 также полностью лишена гранта, так как производится в Южной Корее и имеет более высокую стоимость.

Новая ценовая политика позволит Kia EV4 конкурировать на равных условиях с такими электромобилями, как Mini Кунтрйман Э, Китроен е-К5 Аиркросс и Renault Скеник Э-Теч. Также ожидается, что компактная модель Kia EV2, собираемая в Словакии, вскоре получит полный грант, и ее цена снизится до 24 245 фунтов стерлингов.