Представлен Kia К4 2027: новые возможности и цены

Южнокорейская компания Kia официально представила версию 2027 года модели Kia К4, одного из самых популярных автомобилей на рынке США. Согласно данным Иксбт.ком, новая модель стала немного дороже, но получила ряд обновлений. Автомобиль предлагается как в кузове седан, так и в кузове хэтчбек, что призвано укрепить позиции бренда на североамериканском рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Изменения в новом модельном году по сравнению с предыдущими версиями незначительны, однако есть ряд приятных нововведений в дизайне и оснащении. В частности, расширена цветовая гамма для комплектаций ГТ-Лине и ГТ-Лине Турбо. Теперь для автомобилей в цвете Стил Грай доступен заказ интерьера в красных тонах.

Технические возможности и комплектации

Базовая версия Kia К4 ЛКс оснащается 16-дюймовыми стальными дисками, полиуретановым рулевым колесом и цельными спинками задних сидений. Тем не менее, даже в начальной комплектации стандартно предлагаются современные системы безопасности и комфорта, включая ЛЭД-оптику, кондиционер и мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном.

Расширенный комплекс безопасности включает адаптивный круиз-контроль с функцией Стоп & Го, системы удержания в полосе и контроля движения, автоматический дальний свет, а также систему предотвращения фронтальных столкновений с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. В более дорогих версиях доступны 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, люк, акустическое лобовое стекло и аудиосистема Харман Кардон с восемью динамиками.

Двигатели и ценовая политика

Большинство моделей оснащаются 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 149 л.с. и вариатором. Седан с таким мотором разгоняется до 100 км/ч примерно за 9,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч. В пакете ГТ-Лине Премиум произошли изменения: вместо двухцветных дисков установлены 18-дюймовые черные легкосплавные диски.

Топовая комплектация ГТ-Лине Турбо оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 193 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Эта мощная модификация разгоняется до 100 км/ч примерно за 8 секунд. Стартовая цена седана в этой версии составляет 28 490 долларов, а хэтчбека — 28 990 долларов.

В целом, цена базового седана и хэтчбека выросла всего на 100 долларов и начинается от 22 390 и 25 090 долларов соответственно. Kia К4 играет важнейшую роль для бренда на рынке США — за первые восемь месяцев текущего года компания реализовала 98 554 экземпляра этой модели.