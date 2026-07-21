Килиан Мбаппе стал лицом игры ЭА СПОРТС ФК 27

·60·Спорт
Килиан Мбаппе стал лицом игры ЭА СПОРТС ФК 27

Звезда мадридского «Реал Мадрида» и сборной Франции Килиан Мбаппе официально представлен в качестве главного героя обложки футбольного симулятора ЭА СПОРТС ФК 27. Нападающий, ставший лицом самой популярной спортивной игры в мире после четырехлетнего перерыва, превратился в ключевой символ новой эры бренда. Его переход в состав «Сантьяго Бернабеу» стал важным импульсом для возобновления этого коммерческого партнерства. Об этом Goal.com сообщает.

Согласно официальной информации ЭА СПОРТС, 27-летний нападающий займет центральное место как в основном издании игры, так и в версии EA Sports ФК Мобиле. На представленных визуальных материалах Килиан Мбаппе впервые предстал в традиционной белой форме «Реал Мадрида». Это оценивается как крупная маркетинговая победа не только для футболиста, но и для мадридского клуба.

Звездное возвращение и новый статус

Ранее, во время выступлений за «Пари Сен-Жермен», Килиан Мбаппе трижды подряд появлялся на обложках этой серии игр. Однако с момента начала ребрендинга EA Sports, Мбаппе впервые был выбран в качестве главного сольного лица. Вице-президент ЭА СПОРТС Джефф Шарп отметил, что достижения игрока на клубном уровне и уровне сборных сделали его самым влиятельным представителем своего поколения.

В свою очередь, комментируя эту новость, Килиан Мбаппе назвал признание во время выступлений за «Реал Мадрид» одним из самых важных моментов в своей карьере. «Появление на обложке EA Sports ФК — это очень волнительный и почетный момент для меня», — подчеркнул французский нападающий.

Сотрудничество «Реал Мадрида» и Электроник Артс

Это партнерство является продолжением многолетних стратегических отношений между Электроник Артс и «Реал Мадридом». Килиан Мбаппе сменил своего одноклубника Джуда Беллингема, который был главным лицом предыдущих изданий. Также Мбаппе продолжает традицию легендарных «галактикос» Мадрида.

Ранее следующие звезды, выступавшие за «Реал Мадрид», украшали обложки этой игры:

  • Криштиану Роналду — как глобальное лицо игры ФИФА 18;
  • Эден Азар — главный герой издания ФИФА 20;
  • Джуд Беллингем — лидер рекламных кампаний прошлого сезона.

С момента переезда в столицу Испании в 2024 году Килиан Мбаппе демонстрирует игру высочайшего уровня. Его участие в проекте ЭА СПОРТС ФК 27 станет одним из самых ожидаемых событий нового сезона не только для геймеров, но и для футбольных болельщиков по всему миру. Ожидается, что новая часть игры будет еще более совершенной с графической и технической точек зрения.

Килиан МбаппеРеал МадридEA SPORTS FC 27Футбольный симуляторТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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