Компания Chery представила обновленную модель Эксид Exlantix ЭС

Премиальный суббренд, принадлежащий китайскому концерну Chery, официально представил один из своих самых технологичных седанов — Эксид Exlantix ЭС 2027 модельного года. Автомобиль привлекает внимание экспертов отрасли не только своим внешним видом, но и высокопроизводительными чипами и интеллектуальными системами вождения. Новая модель выделяется среди конкурентов в своем сегменте благодаря включению функций безопасности и автономного управления в стандартную комплектацию. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, обновленный седан оснащен передовой системой помощи водителю под названием Falcon 700. В центре этой системы находится микросхема NVIDIA Орин-Кс, позволяющая анализировать окружающую обстановку за доли секунды. На кузове автомобиля установлено 26 датчиков: 11 камер высокого разрешения, 12 ультразвуковых радаров, 3 радара миллиметрового диапазона и один лазерный лидар. Такой технический арсенал обеспечивает безупречную работу системы Навигате он Аутопилот как на городских улицах, так и на скоростных автомагистралях.

Искусственный интеллект и мультимедийные возможности

За комфорт в салоне и цифровое управление отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8295П. Инженеры Chery на базе этой платформы запустили собственную модель искусственного интеллекта под названием Карминд AI. Производитель заявляет, что новая технология значительно увеличила скорость отклика голосового помощника, который теперь легко понимает даже сложные команды водителя.

Эксид Exlantix ЭС предлагается на рынке в двух технических исполнениях: полностью электрическая версия (BEV) и гибрид с бензиновым двигателем для увеличения запаса хода (EREV). Среди гибридных модификаций вариант EREV Max обладает мощностью 305 л.с. и способен преодолеть 303 км только на электротяге. Более мощная полноприводная версия EREV Ultra выдает 463 л.с. В совокупности (бензин и электричество) эти гибриды способны проехать более 1600 километров.

Электрическая версия и ценовая политика

Полностью электрическая версия Exlantix ЭС Max оснащена аккумулятором емкостью 100,2 кВт·ч. На одном заряде автомобиль может проехать до 859 километров, что дает большое преимущество для дальних поездок. В плане дизайна производитель сохранил классический кузов фастбэк и безрамочные двери. Также клиентам предлагается спортивный пакет Шадов, включающий интерактивные фары и активный спойлер с электроприводом.

Цены на новую модель на китайском рынке оказались более доступными, чем ожидалось. Стоимость Эксид Exlantix ЭС варьируется в следующем диапазоне:

Базовая комплектация: 179 900 юаней (около 26 500 долларов);

Топовая комплектация: 209 900 юаней (около 30 900 долларов).

Учитывая укрепление позиций брендов Chery и Эксид на автомобильном рынке Узбекистана, появление этого обновленного седана в нашей стране может стать ожидаемым событием для местных любителей электромобилей. Ожидается, что конкуренция в сегменте премиальных седанов, оснащенных технологиями NVIDIA и Qualcomm, значительно усилится.