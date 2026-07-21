Президент Интера поставил точку в слухах об Алессандро Бастони и Аль-Хиляле

·45·Спорт
Президент Интера поставил точку в слухах об Алессандро Бастони и Аль-Хиляле

Президент итальянского клуба Интер Джузеппе Маротта выступил с официальным заявлением по поводу сообщений о переходе защитника команды Алессандро Бастони в саудовский клуб Аль-Хиляль. Эта информация, вызвавшая ажиотаж на трансферном рынке в последние дни, спровоцировала множество дискуссий. Заявление Маротты помогло успокоить болельщиков миланского клуба и прояснить планы команды на будущее. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

В интервью изданию 365Скорес Маротта твердо подчеркнул, что никаких официальных предложений от саудовского клуба не поступало. По его словам, разговоры об итальянском защитнике являются лишь беспочвенными слухами. Маротта заявил, что позиция Интера по поводу Алессандро Бастони ясна всем, и клуб не намерен отпускать своего лидера.

Аль-Хиляль стремится обновить состав

Для саудовского гиганта Аль-Хиляля прошлый сезон сложился не так удачно, как ожидалось. Команда была вынуждена ограничиться лишь Кубком Короля. По этой причине руководство клуба из Эр-Рияда нацелено на радикальное обновление и усиление состава после неудач в сезоне 2025-2026 годов.

Согласно информации, главный тренер Аль-Хиляля Симоне Индзаги просил руководство клуба оформить трансфер именно Алессандро Бастони для укрепления центра защиты. Однако глава Интера опроверг эти сведения, намекнув, что футболист останется в Милане и в сезоне 2026-2027 годов. Это может стать серьезным препятствием для трансферных планов саудовцев.

Барселона и другие трансферные новости

Ситуация на трансферном рынке накаляется не только вокруг Италии и Саудовской Аравии, но и вокруг испанских грандов. В частности, появились сообщения о том, что клуб Барселона начал работу по подписанию таких звезд, как Жоау Канселу и Дарвин Нуньес. Каталонцы стремятся восстановить свой авторитет на европейской арене за счет усиления состава.

В то же время Аль-Хиляль продолжает поиски центрального защитника. По данным источников 365Скорес, клуб рассматривает несколько кандидатур для линии обороны перед сезоном 2026-2027 годов. В случае отказа от варианта с Алессандро Бастони, ожидается, что клуб из Эр-Рияда переключит внимание на других европейских звезд.

В целом, финансовая мощь саудовских клубов в современном футболе становится серьезным испытанием для европейских команд. Однако клубы с традициями, такие как Интер, стремятся сохранить конкурентоспособность, удерживая своих ключевых игроков. Естественно, что до закрытия трансферного окна мы увидим еще немало подобных противостояний.

ИнтерАль-ХиляльАлессандро БастониТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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