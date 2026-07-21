Новая эра на заводе Toyota: начато производство бизнес-седанов Тенет А8

Бывший завод Toyota, расположенный в районе Шушары в Санкт-Петербурге, возобновил свою деятельность под новым брендом. Холдинг «АГР» официально объявил о запуске серийного производства флагманских седанов Тенет А8 на этой производственной площадке. Это событие стало важным этапом в трансформации автомобильной промышленности региона и формировании новых брендов на базе китайских технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Производственный процесс включает полный цикл, а не просто сборку. По данным иксбт.ком, на заводе налажены сварка, окраска кузовов и финальная сборка автомобилей. В настоящее время на предприятии с конвейера сходят автомобили под тремя отдельными брендами — Джеланд, Esteo и Тенет, созданными в сотрудничестве российского холдинга «АГР» и китайской компании Дефету.

Технические характеристики и возможности

Модель Тенет А8 благодаря своим техническим показателям стремится занять прочное место в сегменте бизнес-класса. Автомобиль предлагается покупателям с двумя типами бензиновых турбомоторов. Первый вариант — двигатель объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с. Для топовых комплектаций предусмотрен более мощный агрегат объемом 2,0 литра, выдающий 197 л.с.

Габаритные размеры седана также примечательны: длина составляет 4757 мм, ширина — 1832 мм, высота — 1469 мм. Колесная база равна 2770 мм, что обеспечивает простор для пассажиров в салоне. Эти параметры позволяют Тенет А8 на равных конкурировать с соперниками в своем сегменте.

Китайские технологии и локальная адаптация

По сути, модель Тенет А8 создана на базе популярного китайского седана Chery Arrizo 8 . Однако производители уделили особое внимание адаптации автомобиля к местным климатическим условиям. В частности, версии для российского рынка оснащены расширенным «зимним пакетом», который обеспечивает дополнительный комфорт для водителя и пассажиров в холодную погоду.

Цены на новый флагман пока не объявлены. Эксперты полагают, что Тенет А8 найдет своих покупателей на рынке бизнес-седанов, который освободился после ухода бренда Toyota. Внешний вид и интерьер автомобиля полностью соответствуют современным требованиям, что делает его привлекательным как для корпоративных клиентов, так и для частных пользователей.

Учитывая, что на автомобильном рынке Узбекистана также набирают популярность модели Chery, включая седан Арризо 8, данная новость из соседнего региона представляет интерес для специалистов отрасли. Ведь расширение регионального производства усиливает конкуренцию и предоставляет потребителям более широкий выбор.