Новая эра на заводе Toyota: начато производство бизнес-седанов Тенет А8

·51·Авто
Новая эра на заводе Toyota: начато производство бизнес-седанов Тенет А8

Бывший завод Toyota, расположенный в районе Шушары в Санкт-Петербурге, возобновил свою деятельность под новым брендом. Холдинг «АГР» официально объявил о запуске серийного производства флагманских седанов Тенет А8 на этой производственной площадке. Это событие стало важным этапом в трансформации автомобильной промышленности региона и формировании новых брендов на базе китайских технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Производственный процесс включает полный цикл, а не просто сборку. По данным иксбт.ком, на заводе налажены сварка, окраска кузовов и финальная сборка автомобилей. В настоящее время на предприятии с конвейера сходят автомобили под тремя отдельными брендами — Джеланд, Esteo и Тенет, созданными в сотрудничестве российского холдинга «АГР» и китайской компании Дефету.

Технические характеристики и возможности

Модель Тенет А8 благодаря своим техническим показателям стремится занять прочное место в сегменте бизнес-класса. Автомобиль предлагается покупателям с двумя типами бензиновых турбомоторов. Первый вариант — двигатель объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с. Для топовых комплектаций предусмотрен более мощный агрегат объемом 2,0 литра, выдающий 197 л.с.

Габаритные размеры седана также примечательны: длина составляет 4757 мм, ширина — 1832 мм, высота — 1469 мм. Колесная база равна 2770 мм, что обеспечивает простор для пассажиров в салоне. Эти параметры позволяют Тенет А8 на равных конкурировать с соперниками в своем сегменте.

Китайские технологии и локальная адаптация

По сути, модель Тенет А8 создана на базе популярного китайского седана Chery Arrizo 8. Однако производители уделили особое внимание адаптации автомобиля к местным климатическим условиям. В частности, версии для российского рынка оснащены расширенным «зимним пакетом», который обеспечивает дополнительный комфорт для водителя и пассажиров в холодную погоду.

Цены на новый флагман пока не объявлены. Эксперты полагают, что Тенет А8 найдет своих покупателей на рынке бизнес-седанов, который освободился после ухода бренда Toyota. Внешний вид и интерьер автомобиля полностью соответствуют современным требованиям, что делает его привлекательным как для корпоративных клиентов, так и для частных пользователей.

Учитывая, что на автомобильном рынке Узбекистана также набирают популярность модели Chery, включая седан Арризо 8, данная новость из соседнего региона представляет интерес для специалистов отрасли. Ведь расширение регионального производства усиливает конкуренцию и предоставляет потребителям более широкий выбор.

ToyotaTenet A8АвтомобилиРоссияChery Arrizo 8
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Беларуси начали разработку гигантского двигателя мощностью 3500 л.с.В Беларуси начали разработку гигантского двигателя мощностью 3500 л.с.Сегодня, 19:29Лотус Эмира 420 Sport: британский бренд представил свою самую быструю и легкую модельЛотус Эмира 420 Sport: британский бренд представил свою самую быструю и легкую модельСегодня, 15:54Донкервурт Ф22 RS: нидерландский спорткар мощностью 500 л.с. выходит на рынок ВеликобританииДонкервурт Ф22 RS: нидерландский спорткар мощностью 500 л.с. выходит на рынок ВеликобританииСегодня, 12:58Самый неожиданный поворот в истории Range Rover: представлен первый электрический кроссоверСамый неожиданный поворот в истории Range Rover: представлен первый электрический кроссоверСегодня, 10:27Представлен Toyota Тундра 2027: новая версия Траилхунтер и технологические обновленияПредставлен Toyota Тундра 2027: новая версия Траилхунтер и технологические обновленияСегодня, 06:50Range Rover представил новый GT: самый аэродинамичный автомобиль в истории брендаRange Rover представил новый GT: самый аэродинамичный автомобиль в истории брендаСегодня, 04:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем