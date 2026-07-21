США могут ввести санкции против китайских моделей искусственного интеллекта

Правительство США объявило, что проведет проверку китайских моделей искусственного интеллекта (AI) с открытым исходным кодом на предмет кражи интеллектуальной собственности. Если будет доказано, что эти технологии заимствуют разработки американских компаний, Вашингтон угрожает ввести жесткие санкции против ведущих китайских компаний в сфере AI. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Фокс Бусинесс подчеркнул, что администрация поддерживает модели с открытым исходным кодом, но не потерпит кражи интеллектуальной собственности. По сообщению Bloomberg, Бессент заявил, что у властей есть все полномочия для наказания иностранных моделей в случае выявления фактов кражи достижений американских технологических гигантов.

Эти заявления прозвучали в то время, когда новые модели, такие как Кими К3 от китайской компании Муншот AI, составляют серьезную конкуренцию ведущим американским лабораториям, включая OpenAI и Anthropic, по своим возможностям и популярности. Американская сторона обеспокоена тем, что такая конкуренция может нанести ущерб бизнес-моделям компаний США и ограничить их возможности по привлечению инвестиций в новые исследования.

Новый этап в технологической гонке

В настоящее время Белый дом и соответствующие ведомства рассматривают варианты введения полного запрета на китайские модели с открытым исходным кодом. Ранее Вашингтон ограничил доступ Китая к современным чипам и усилил экспортный контроль. Тот факт, что теперь очередь дошла непосредственно до самих AI моделей, свидетельствует о значительном обострении технологического противостояния между двумя странами.

В индустрии метод, называемый «модел дистиллатион» (дистилляция модели), вызывает особые споры. Этот метод позволяет переносить возможности большой модели в меньшую и более эффективную систему. Однако не все эксперты отрасли считают этот метод кражей. Например, глава Microsoft Сатя Наделла критиковал крупные лаборатории за то, что они сами используют открытые данные, а затем вводят ограничения для других.

В то же время сами американские AI компании сталкиваются с правовыми проблемами. Компания Anthropic начала выплачивать компенсации в рамках соглашения на 1,5 миллиарда долларов за незаконное использование миллионов книг, защищенных авторским правом. Это показывает, что вопрос прозрачности процесса обучения AI моделей актуален не только на международном уровне, но и на внутреннем рынке.

Для пользователей и разработчиков из Узбекистана эти процессы также имеют важное значение. Введение ограничений на модели с открытым исходным кодом в глобальном масштабе может повлиять на стоимость и доступность сервисов на базе искусственного интеллекта. Пока что исход этой «технологической холодной войны» между США и Китаем определит будущее всей отрасли.