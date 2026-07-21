Лионель Месси отказался участвовать в торжественных мероприятиях сборной Аргентины

·207·Спорт
Лионель Месси отказался участвовать в торжественных мероприятиях сборной Аргентины

Легенда мирового футбола Лионель Месси принял решение не участвовать в традиционном параде сборной Аргентины в Буэнос-Айресе после болезненного поражения от Испании в финале чемпионата мира 2026 года. Вместо того чтобы отправиться на праздничные мероприятия вместе с командой, подавленный поражением со счетом 0:1 нападающий предпочел уехать в свой родной город Росарио. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Mundo Deportivo, 39-летний футболист приземлился в международном аэропорту Росарио рано утром во вторник. Прилетев из Майами на частном самолете, Месси направился прямо в свою семейную резиденцию в районе Фишертон. Окна его автомобиля были затонированы, и футболист не захотел показываться на глаза болельщикам, собравшимся, чтобы встретить его.

В то же время основная часть сборной Аргентины прибыла в Буэнос-Айрес во второй половине дня в понедельник. Несмотря на поражение в финале на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, тысячи фанатов устроили игрокам торжественную встречу возле аэропорта Эсейса. Члены команды приняли участие в параде на открытом автобусе, который проследовал до тренировочной базы национальной сборной.

Психологическое состояние и вопросы о будущем

Отказ Месси от участия в публичных мероприятиях свидетельствует о том, насколько тяжело он воспринял поражение в финале. Нападающий, который не смог сдержать слез прямо на поле после окончания финального матча, в понедельник обратился к своим поклонникам в Instagram. «Боль очень сильна, и эта рана будет заживать долго», — написал футболист в своем посте.

Тем не менее Лионель Месси призвал сосредоточиться и на позитивных моментах. Он отметил, что благодаря поддержке всей страны и усилиям команды Аргентина вновь вошла в число сильнейших сборных мира. Он добавил, что подобные результаты навсегда останутся в памяти народа.

Сейчас всех мучает один вопрос: продолжит ли Лионель Месси свою карьеру в составе сборной Аргентины? Нападающий пока не сделал официального заявления о том, останется ли он в команде под руководством Лионелья Скалони. Ожидается, что этот турнир, который принимали США, Мексика и Канада, стал для него шестым и, по всей вероятности, последним чемпионатом мира в карьере.

По информации Goal.com, международная карьера Месси в последние годы была богата на победы. Он завоевал Кубок Америки в 2021 и 2024 годах, Финалиссиму в 2022 году и стал чемпионом мира на ЧМ-2022 в Катаре. Пока что главной приоритетной задачей для легендарного футболиста является отдых в кругу семьи, вдали от внимания общественности.

Лионель МессиАргентинаЧемпионат МираФутболРосарио
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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