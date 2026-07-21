Instagram позволил пользователям менять музыку в опубликованных постах

Социальная сеть Instagram, принадлежащая корпорации Meta, представила одну из самых ожидаемых и важных функций для своих пользователей. Теперь участники платформы могут менять музыку в старых постах и каруселях с фотографиями на новую, не удаляя при этом сам контент. Это нововведение значительно упрощает жизнь создателям контента и обычным пользователям. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

До настоящего времени пользователям Instagram приходилось полностью удалять и перезагружать контент, чтобы изменить аудио в посте. Это приводило к потере лайков, комментариев и просмотров, которые успел собрать пост. Новый инструмент «Реплаке Аудио» (Замена аудио) позволяет обновлять музыкальный фон, сохраняя при этом всю статистику.

Творческий контроль и адаптация к трендам

Представители Instagram отмечают, что эта функция поможет авторам лучше контролировать свой контент. Иногда музыка в старых постах со временем теряет актуальность или вкусы пользователя меняются. Кроме того, для брендов и блогеров обновление поста с помощью трендовых песен поможет вновь привлечь к нему внимание.

Согласно данным иксбт.ком, пользоваться новой функцией очень просто. Для этого нужно нажать на меню из трех точек в правом верхнем углу нужного поста, а затем перейти в раздел «Эдит» (Редактировать). В окне редактирования появится кнопка замены аудио, и пользователь сможет выбрать новую композицию из библиотеки платформы.

В последние годы Instagram подвергался критике за внедрение ряда функций, которые не были оценены пользователями. Например, недавно была приостановлена функция изменения фотографий в открытых профилях с помощью AI, так как она не принесла ожидаемых результатов. Также функция «Инстантс», запущенная в мае, вызвала множество недопониманий и жалоб со стороны пользователей.

Это небольшое, но практичное обновление свидетельствует о том, что социальная сеть прислушивается к требованиям своей аудитории. Безусловно, для активных пользователей Instagram и специалистов по цифровому маркетингу этот инструмент станет отличным подспорьем для «оживления» успешных архивных постов. В настоящее время новая функция постепенно становится доступной для пользователей во всех регионах.