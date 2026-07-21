Революция в Telegram: Павел Дуров анонсировал кошелек Грам для миллиарда пользователей

·68·Технологии
Революция в Telegram: Павел Дуров анонсировал кошелек Грам для миллиарда пользователей

Основатель Telegram Павел Дуров объявил об одном из крупнейших обновлений в истории мессенджера. Уже этим летом в платформу будет встроен криптовалютный кошелек Грам. Этот проект позволит более чем миллиарду пользователей работать с цифровыми активами прямо внутри приложения, что, как ожидается, станет значительным поворотом в глобальной финансовой системе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам Дурова, данный кошелек будет «некастодиальным» (нон-кустодиал). Это означает, что пользователи будут самостоятельно хранить свои приватные ключи и иметь полный контроль над своими цифровыми активами. Такой подход полностью соответствует принципам безопасности и децентрализованных финансов, так как третья сторона, даже администрация Telegram, не будет иметь доступа к средствам пользователя.

иксбт.ком Согласно информации, основным преимуществом новой системы является скорость транзакций и отсутствие комиссионных сборов. Павел Дуров в своем официальном канале назвал этот проект «внедрением крупнейшего некастодиального кошелька в истории». Этот шаг является стратегическим движением на пути превращения Telegram из простого средства обмена сообщениями в крупную финансовую экосистему.

Новый этап экосистемы Грам и TON

Стоит отметить, что Грам — это новое название для нативной криптовалюты блокчейна TON, ранее известной как Toncoin. Этот ребрендинг и интеграция демонстрируют серьезное стремление Telegram к популяризации собственных блокчейн-технологий. Хотя точная дата запуска и список поддерживаемых других валют пока не разглашаются, подтверждено, что процесс будет завершен этим летом.

В настоящее время пользователи Telegram пользуются сервисом Валлет. Однако этот сервис является сторонним проектом, интегрированным в мессенджер на договорной основе, и не принадлежит компании Telegram напрямую. Новый кошелек Грам станет неотъемлемой частью приложения, что еще больше упростит пользовательский опыт.

Для пользователей из Узбекистана эта новость также имеет большое значение. Учитывая, что Telegram является самой популярной платформой в нашей стране, возможность перевода криптовалют так же легко, как отправка обычного сообщения, может изменить культуру цифровых платежей. Это открывает новые двери, особенно для международных денежных переводов и расчетов малого бизнеса.

Следует также отметить, что действующий сервис Валлет недавно ограничил транзакции с семью криптовалютными биржами, попавшими под санкции Великобритании. Насколько собственный кошелек Telegram будет независим от таких внешних ограничений и как он будет адаптироваться к законодательным требованиям разных стран, в настоящее время активно обсуждается экспертами.

TelegramПавел ДуровКриптовалютаGramБлокчейн
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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