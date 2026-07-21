В Ташкенте 16-летний подросток утонул в канале Бозсув

·162·Общество
В Ташкенте 16-летний подросток утонул в канале Бозсув

В городе Ташкенте зафиксирован очередной трагический случай. В Юнусабадском районе 16-летний подросток, спустившийся в канал Бозсув для купания, погиб в воде. Об этом сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям столицы.

По имеющимся данным, 21 июля около 14:07 в ГУ МЧС города Ташкента поступило сообщение о том, что в канале, протекающем в районе улицы Юкори Бозсув Юнусабадского района, гражданин упал в воду и в результате неосторожности утонул.

После получения сообщения на место происшествия незамедлительно прибыли водолазы-спасатели Специального спасательного отряда и другие ответственные службы. Спасатели проводили поисковые работы в воде на протяжении почти четырех часов.

В результате проведенных поисковых мероприятий тело подростка было обнаружено в 18:35 примерно в 100 метрах от места, где он упал в воду, и передано соответствующим службам.

В связи с сильной жарой, наблюдаемой в настоящее время в стране, многие граждане отправляются к каналам и водоемам, чтобы охладиться. Однако специалисты вновь напоминают, что купание в таких местах представляет серьезную опасность для жизни.

Кроме того, общественность и городские активисты отмечают, что недостаточное количество бесплатных и безопасных зон для плавания в Ташкенте также способствует росту подобных печальных происшествий.

Служба по чрезвычайным ситуациям призвала граждан купаться только в специально оборудованных и разрешенных водоемах, а также не оставлять несовершеннолетних без присмотра у воды.

ТашкентЮнусабадБозсу
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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