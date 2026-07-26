Ботир Кадыров попал в курьезную ситуацию во время съемок клипа (видео)

Певец Ботир Кадыров представил поклонникам очередную музыкальную новинку. 24 июля артист опубликовал на своем YouTube-канале новую песню под названием «Эй гўзал».

Один из забавных моментов, произошедших во время съемок клипа на эту песню, широко разошелся в социальных сетях. На видео запечатлено, как Ботир Кадыров сидит на трех сложенных друг на друга курпачах (ватных матрасах), играет на музыкальном инструменте и поет, как вдруг курпачи соскальзывают. В результате певец теряет равновесие и падает в сторону танцующей рядом танцовщицы.

Этот эпизод вызвал бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей. Некоторые предполагают, что ситуация была специально инсценирована для того, чтобы сделать клип еще более интересным, в то время как другие пишут, что причиной стали неправильно сложенные курпачи.

Быстро распространившееся видео вызвало у поклонников массу забавных комментариев и различных предположений.