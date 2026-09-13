«Несосавший ребенок не уважает родителей?» Мнение профессора и правда в медицине

·27·Здоровье
«Несосавший ребенок не уважает родителей?» Мнение профессора и правда в медицине

Польза грудного вскармливания действительно огромна

Материнское молоко считается важнейшим источником питания для младенца. Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни ребенка, а затем продолжать его вместе с прикормом до 2 лет и более.

Помимо обеспечения важными питательными веществами для роста и развития ребенка, грудное вскармливание помогает защитить его от некоторых инфекций. Поэтому специалисты оценивают грудное вскармливание как один из важнейших факторов здоровья ребенка.

Таким образом, на вопрос «нужно ли кормить ребенка грудью?» у медицины есть четкий ответ — при наличии возможности грудное вскармливание рекомендуется.

Но у этого вопроса есть и другая сторона.

Делает ли отсутствие грудного вскармливания ребенка «скверным по характеру»?

Здесь нужно соблюдать осторожность.

В научных исследованиях наблюдались определенные связи между грудным вскармливанием и поведением детей. Например, в метаанализе, опубликованном в 2026 году, было показано, что грудное вскармливание может быть связано с более низким риском возникновения некоторых поведенческих проблем у детей. Однако авторы исследования подчеркнули, что имеющиеся данные имеют ограничения, и на некоторые результаты могут влиять другие факторы.

Из этого нельзя делать категоричный вывод о том, что «несосавший ребенок не уважает родителей» или «вскормленный грудью ребенок обязательно будет с хорошим поведением».

Потому что личность и поведение ребенка формируются под воздействием множества факторов.

Что влияет на характер ребенка?

Важную роль в отношении ребенка к родителям и его характере играют несколько факторов:

  • психологический климат в семье;

  • стиль общения родителей с ребенком;

  • тепло и внимание;

  • методы воспитания;

  • индивидуальные особенности ребенка;

  • сверстники и социальная среда;

  • стресс и жизненные события;

  • сон, питание и общее состояние здоровья.

Поэтому неправильно объяснять любые психологические проблемы в дальнейшей жизни ребенка исключительно фактом грудного вскармливания или его отсутствия.

О рекомендации «кормите не менее года»

Рекомендация профессора кормить грудью в течение года не противоречит общему подходу ВОЗ: организация рекомендует исключительно грудное вскармливание до 6 месяцев, а затем с прикормом — до 2 лет и дольше.

Однако интерпретировать эту рекомендацию как гарантию того, что «если кормить год, ребенок на всю жизнь будет защищен от депрессии или неврозов», с научной точки зрения некорректно.

Психическое здоровье — это сложный процесс, зависящий от множества факторов.

В чем значение колыбельной («алла»)?

Мнение профессора о необходимости петь младенцам колыбельные («алла») также заслуживает внимания.

Когда мать или отец поют ребенку спокойным голосом, читают сказку или просто ласково разговаривают, это может усилить эмоциональный контакт с малышом.

Главный вопрос здесь не в названии конкретной песни, а во вреденем, которое родители уделяют ребенку, их голосе, тепле и внимании.

Знакомый голос для младенца, повторяющееся общение и заботливое отношение могут послужить созданию спокойной обстановки.

Самое главное — не противопоставлять грудное вскармливание и воспитание

Материнское молоко важно для здорового роста и развития ребенка. Медицинские рекомендации в этом вопросе достаточно четкие.

Но то, каким человеком вырастет ребенок в будущем, зависит не только от материнского молока.

Грудное вскармливание — одна из важных начальных частей жизни ребенка. А воспитание, тепло, общение и семейная атмосфера имеют огромное значение в его дальнейшем личностном и социальном развитии.

Поэтому, хотя резкое мнение профессора и вызвало интерес у общественности, воспринимать его следует не как медицинское правило, а как мнение, ставшее поводом для дискуссии.

Самое главное — не обвинять матерей, а поддерживать семьи, имеющие возможность кормить грудью, с помощью надежной медицинской информации и помощи специалистов.

Зарифбой ИбодуллаевВсемирная организация здравоохраненияГрудное вскармливаниеКолыбельная (песня)
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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