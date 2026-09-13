Samsung радикально обновит экраны флагманов Galaxy S27 после трехлетнего перерыва

·2·Технологии
Samsung радикально обновит экраны флагманов Galaxy S27 после трехлетнего перерыва

Южнокорейский технологический гигант Samsung готовит значительные обновления экранных технологий для своей следующей линейки флагманских смартфонов. Согласно данным издания ЭТНевс, все четыре модели серии Galaxy S27 получат новые ОЛЭД-панели, при этом модели Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra впервые за последние три года перейдут на экраны, основанные на новейшем материале М16. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как стало известно, материал М16 является самой передовой ОЛЭД-технологией, разработанной Samsung Дисплай. Данная панель обеспечивает более высокую пиковую яркость, улучшенную энергоэффективность и более точную цветопередачу по сравнению с предшественниками. Также ожидается значительное увеличение срока службы экранов. Примечательно, что использование экранных панелей на базе М16 планируется и в будущих устройствах iPhone 18 Pro.

Расширенные возможности и передовые технологии

Флагманы нового поколения будут оснащены не только высококачественными материалами, но и современными технологическими решениями. В частности, модели С27 Pro и С27 Ultra получат технологии Колор Филтер-он-Энкапсулатион и Привакй Дисплай. Вторая функция ограничивает видимость содержимого экрана при просмотре сбоку, защищая личные данные владельца от посторонних глаз. Примечательно, что этот защитный слой работает не в виде отдельной пленки, а интегрирован непосредственно в сам дисплей.

Базовые модели также не остались без внимания. Экраны обычных Galaxy S27 и С27+ также будут обновлены. Однако вместо новейшего М16 они получат панели на базе М14, которые на ступень выше материала М13, используемого в текущем поколении устройств. По предварительным данным, диагонали экранов новых устройств составят 6,27 дюйма для С27, 6,66 дюйма для С27+, 6,47 дюйма для С27 Pro и 6,89 дюйма для С27 Ultra.

Планы по расширению и будущие устройства

Планы Samsung по обновлению экранных технологий не ограничиваются только традиционными флагманами. Согласно полученной информации, ко второй половине 2027 года передовые ОЛЭД-панели на базе материала М16 начнут применяться и в сегменте складных смартфонов.

В частности, складные гаджеты Galaxy Z Флип 9, Galaxy Z Фолд 9 и З Фолд 9 Ultra, которые в текущем поколении используют панели М13, будут постепенно переведены на экраны нового поколения М16. Ожидается, что это станет очередным важным шагом Samsung на пути к укреплению своих позиций на рынке мобильных устройств и сохранению лидерства в области технологий дисплеев.

SamsungGalaxy S27OLEDТехнологииСмартфоны
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Цена смартфона Трамп Мобиле Т1 резко выросла и достигла 750 долларовЦена смартфона Трамп Мобиле Т1 резко выросла и достигла 750 долларовСегодня, 13:52Ожидается, что вес iPhone 18 Pro Max достигнет почти 250 граммовОжидается, что вес iPhone 18 Pro Max достигнет почти 250 граммовСегодня, 12:54Смартфоны серии Honor Magic9 будут представлены с уникальными возможностями камерыСмартфоны серии Honor Magic9 будут представлены с уникальными возможностями камерыСегодня, 12:21Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)Сегодня, 12:20Huawei Пура Кс Max вышел на рынок в новых цветахHuawei Пура Кс Max вышел на рынок в новых цветахСегодня, 11:56Продажи iPhone 18 Pro в Китае стартовали с рекордными показателямиПродажи iPhone 18 Pro в Китае стартовали с рекордными показателямиСегодня, 11:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Искусственный интеллект вышел из-под контроля человека: ученые бьют тревогу!
Искусственный интеллект вышел из-под контроля человека: ученые бьют тревогу!