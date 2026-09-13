Samsung радикально обновит экраны флагманов Galaxy S27 после трехлетнего перерыва
Южнокорейский технологический гигант Samsung готовит значительные обновления экранных технологий для своей следующей линейки флагманских смартфонов. Согласно данным издания ЭТНевс, все четыре модели серии Galaxy S27 получат новые ОЛЭД-панели, при этом модели Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra впервые за последние три года перейдут на экраны, основанные на новейшем материале М16. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Как стало известно, материал М16 является самой передовой ОЛЭД-технологией, разработанной Samsung Дисплай. Данная панель обеспечивает более высокую пиковую яркость, улучшенную энергоэффективность и более точную цветопередачу по сравнению с предшественниками. Также ожидается значительное увеличение срока службы экранов. Примечательно, что использование экранных панелей на базе М16 планируется и в будущих устройствах iPhone 18 Pro.
Расширенные возможности и передовые технологииФлагманы нового поколения будут оснащены не только высококачественными материалами, но и современными технологическими решениями. В частности, модели С27 Pro и С27 Ultra получат технологии Колор Филтер-он-Энкапсулатион и Привакй Дисплай. Вторая функция ограничивает видимость содержимого экрана при просмотре сбоку, защищая личные данные владельца от посторонних глаз. Примечательно, что этот защитный слой работает не в виде отдельной пленки, а интегрирован непосредственно в сам дисплей.
Базовые модели также не остались без внимания. Экраны обычных Galaxy S27 и С27+ также будут обновлены. Однако вместо новейшего М16 они получат панели на базе М14, которые на ступень выше материала М13, используемого в текущем поколении устройств. По предварительным данным, диагонали экранов новых устройств составят 6,27 дюйма для С27, 6,66 дюйма для С27+, 6,47 дюйма для С27 Pro и 6,89 дюйма для С27 Ultra.
Планы по расширению и будущие устройстваПланы Samsung по обновлению экранных технологий не ограничиваются только традиционными флагманами. Согласно полученной информации, ко второй половине 2027 года передовые ОЛЭД-панели на базе материала М16 начнут применяться и в сегменте складных смартфонов.
В частности, складные гаджеты Galaxy Z Флип 9, Galaxy Z Фолд 9 и З Фолд 9 Ultra, которые в текущем поколении используют панели М13, будут постепенно переведены на экраны нового поколения М16. Ожидается, что это станет очередным важным шагом Samsung на пути к укреплению своих позиций на рынке мобильных устройств и сохранению лидерства в области технологий дисплеев.
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