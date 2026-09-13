В Испании задержали мужчины с 1,3 килограмма кокаина в желудке

В аэропорту Пальма-де-Мальорки в Испании пресекли необычную контрабанду наркотиков. У 46-летнего мужчины, прилетевшего из Бельгии, обнаружили крупную партию кокаина, которую он перевозил в собственном организме.

Как сообщили в Национальной полиции Испании, пассажир вылетел из аэропорта города Шарльруа. Правоохранительные органы Бельгии заранее предупредили испанских коллег о его возможной причастности к перевозке наркотических веществ.

После приземления самолета на Мальорке мужчина был досмотрен сотрудниками таможни, Гражданской гвардии и полиции. Когда его направили на рентген, в его желудочно-кишечном тракте обнаружили множество подозрительных предметов.

Позже в результате медицинской процедуры, проведенной в больнице, в его организме выявили 109 капсул. Экспертиза подтвердила, что находящимся внутри веществом является кокаин. Общий вес составил 1,353 килограмма.

Правоохранители подчеркнули, что перевозка наркотиков подобным способом представляет серьезную угрозу для жизни человека. Повреждение хотя бы одной из капсул может привести к тяжелейшему отравлению организма.

По завершении медицинских процедур подозреваемого доставили в суд. Было принято решение о его содержании под стражей на время расследования дела о контрабанде наркотиков.