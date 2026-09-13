БРИКС-2026: мировая торговля, новые финансы и независимые коридоры

·56·Мир
БРИКС-2026: мировая торговля, новые финансы и независимые коридоры

По итогам саммита БРИКС, прошедшего в грандиозном выставочном комплексе индийской столицы, было принято всеобъемлющее официальное заявление и утверждены новые стратегические направления международных экономических отношений. На этой диалоговой площадке, представляющей значительную часть населения мира и важную долю мировой торговли, основное внимание было уделено принципам финансовой стабильности, альтернативной логистики и суверенного равенства.

В ходе переговоров была отмечена необходимость перехода от основанных на гегемонии правил в международной торговле к многополярным механизмам. Страны-участницы заявили, что искусственные ограничения, односторонние протекционистские тарифы и экономические санкции, противоречащие международным правилам, наносят ущерб глобальному рынку. В связи с этим было выдвинуто требование о полном восстановлении механизма разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации и защите правил открытого рынка.

В вопросе обеспечения финансовой независимости от идеи создания единой общей валюты было решено полностью отказаться. Вместо этого достигнута договоренность о расширении практики использования национальных валют во взаимных расчетах и интеграции независимых цифровых систем, ускоряющих платежи. Такой подход направлен на снижение зависимости от посредников и давления третьих сторон в внешней торговле, а также на минимизацию трансграничных финансовых рисков.

На саммите также широко обсуждались транспортные проблемы государств, не имеющих прямого выхода к морю. Развитие альтернативных транспортных коридоров в южноазиатском направлении, укрепление инфраструктуры, связывающей порты и логистические сети, было определено в качестве приоритетной задачи. Эти инициативы создают новые практические возможности для свободного доступа внутриконтинентальных регионов, таких как Центральная Азия и Узбекистан, к мировым морским путям, в частности к рынку Индии и соседним рынкам.

Кроме того, в сфере технологической и промышленной безопасности были утверждены механизмы многостороннего сотрудничества по защите рынка критически важных минералов от политического влияния, созданию равных условий для всех стран в переход к зеленой энергетике, а также поддержке цифровых стартапов.

Было особо подчеркнуто, что международные структуры, включая Организацию Объединенных Наций и финансовые институты, должны быть адаптированы к требованиям современности, а голос развивающихся стран в них должен быть усилен. Результаты, достигнутые в Нью-Дели, показывают, что глобальное развитие теперь будет строиться не на односторонних директивах, а на основе суверенных интересов и взаимовыгодного прагматичного сотрудничества.

Саммит БРИКСВсемирная торговая организацияФинансовая независимостьТранспортные коридоры
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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