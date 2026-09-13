Ловушка тоже не помогла: дом заполонили крысы

Семья, проживающая в городе Кумбран в Торфойне (Уэльс, Великобритания), рассказала, что слышит беготню крыс прямо в стенах своего дома. Джемма и Шон Уильямс утверждают, что, несмотря на использование ловушек, ядовитых приманок и услуг дезинфекции, проблему до сих пор устранить не удалось.

Семья боролась с крысами возле своего дома почти два года. Позже выяснилось, что грызуны проникли и внутрь жилища. Джемма предполагает, что они могли пробраться через различные дефекты в доме, включая отверстия вокруг шкафов и труб.

36-летняя сотрудница совета Джемма рассказала, что крысы живут в пустотах между стенами и передвигаются в основном по ночам.

«Мы слышим, как они бегают в стенах по ночам. Внутри стены даже лежит одна мертвая крыса», — сказала она.

По словам семьи, однажды утром они проснулись и увидели, что вещи на кухне разбросаны. Хлеб и печенье были съедены крысами, а некоторые продукты утащены и спрятаны. Кроме того, грызуны изгрызли рабочую одежду.

На кухонной утвари и в подсобном помещении были обнаружены экскременты крыс. А моча грызунов попала на одежду членов семьи, детские вещи и пол.

Пытаясь решить проблему самостоятельно, Джемма и Шон потратили сотни фунтов стерлингов на ловушки, крысиный яд и специальные клетки.

Позже в дом была вызвана служба по борьбе с вредителями. Специалисты заделали некоторые места, через которые могли проникнуть грызуны, и семья подумала, что проблема наконец решена.

Однако примерно через неделю крысы появились снова.

«Все было тихо около недели. Затем стало еще хуже. Крысы вернулись на кухню, перерыли продукты и начали пробираться в комнату моего сына», — рассказала Джемма.

Семье пришлось установить внутри квартиры камеры видеонаблюдения, чтобы доказать, что грызуны действительно шныряют по дому. По словам Джеммы, камеры засняли, как крысы вылезают из дыры в стене и передвигаются по всему дому.

«У нас есть видеозаписи их передвижений, длящиеся часами. Нам пришлось установить камеры ККТВ в собственном доме в качестве доказательства, чтобы нас услышали», — заявила она.

Из-за того, что крысы испортили детскую одежду, семья была вынуждена купить новую школьную форму и вещи. Кроме того, грызуны изгрызли одежду самой Джеммы.

Многократная стирка вещей также стала для семьи отдельной трудностью.

«Каждый раз, когда я стираю белье и привожу все в порядок, нам приходится снова спускать его вниз, потому что от него разит крысиной мочой», — поделилась Джемма.

Представитель совета Торфойна сообщил, что решение данной проблемы находится в ведении организации Брон Афон Хусинг Ассокиатион. В эту жилищную организацию был направлен запрос на получение комментариев.