Цена смартфона Трамп Мобиле Т1 резко выросла и достигла 750 долларов

·45·Технологии
Цена смартфона Трамп Мобиле Т1 резко выросла и достигла 750 долларов

Резкий рост цены на смартфон Трамп Мобиле Т1, появившийся на рынке летом текущего года с задержками, вызвал дискуссии на технологическом рынке. Если изначально этот гаджет продавался за 500 долларов США, то теперь его цена поднялась до 750 долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как сообщает издание Иксбт.ком, рост цен на чипы памяти и комплектующие на мировом технологическом рынке вынуждает многих производителей пересматривать свою ценовую политику. Однако даже самые последние флагманские модели подорожали в среднем лишь на 100 долларов по сравнению с поколением прошлого года.

Ценовая политика и технические возможности

Для сравнения, в то время как цены на продукцию известных брендов растут относительно стабильно, Трамп Мобиле Т1 подорожал в процентном соотношении значительно сильнее. По мнению экспертов, еще в период анонса устройства высказывалась критика по поводу того, что его цена была завышена.

Технически смартфон оснащен процессором Snapdragon 7 Ген 3 от компании Qualcomm, 12 GB RAM и аккумулятором емкостью 5000 mAh. Также в качестве одного из основных преимуществ устройства выделяется 512 GB постоянной памяти (флеш-память).

Ситуация на рынке и перспективы

На сегодняшний день точных данных об объемах продаж этого смартфона и его успехе на рынке нет. Также нет никаких слухов о том, что производители работают над новым поколением устройства.

Как такая резкая ценовая политика повлияет на интерес покупателей, пока остается неизвестным. Время покажет, сможет ли смартфон сохранить свою аудиторию, несмотря на подорожание.

Trump Mobile T1СмартфоныSnapdragon 7 Gen 3Цены на гаджетыТехнологические новости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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