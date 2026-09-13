SpaceX устанавливает корабль Starship на башню Мечазилла для новых испытаний

Компания SpaceX продолжает активную подготовку своего гигантского космического корабля Starship к следующим испытательным полетам. Работы, проводимые на базе Starbase в Техасе, направлены на совершенствование системы захвата космического корабля и его Super Heavy ускорителя в воздухе с помощью специальной стартовой башни, называемой Мечазилла. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, 12 сентября текущего года на базе Starbase корабль Starship 42 (Шип 42) был поднят на верхнюю часть башни Мечазилла на стартовой площадке Пад 2. В кадрах трансляции НСФ Starbase Ливе отчетливо виден Starship С42 с черным верхним блоком, расположенный рядом со стартовой башней. Этот процесс необходим для тестирования механизмов чопстикс («палочек-держателей»), предназначенных для работы с кораблем и ускорителями.

Подготовка к полету и технические этапы

Специалисты отмечают, что корабль Starship С42 недавно успешно прошел серию криогенных испытаний на полигоне Масси. После этого корабль был немедленно доставлен на стартовую площадку Пад 2. В настоящее время перед инженерами SpaceX стоит ряд важных технических задач.

В частности, планируется установка шести современных двигателей Raptor 3 на корпус корабля, а затем проведение их огневых испытаний (статик фире тестс). Эти работы выполняются в рамках предстоящей программы испытаний Флигхт 15. Согласно плану, во время следующего важного полета ожидается, что Starship поднимется в космос вместе с ускорителем Super Heavy Booster 22.

Будущие испытания и новый этап

Стоит отметить, что SpaceX планирует свой четырнадцатый испытательный полет на 18 сентября. Ожидается, что во время этого полета корабль впервые выйдет на орбитальную траекторию и пополнит группировкуновыми аппаратами. Несмотря на это, в полете Флигхт 14 планируется приводнение корабля в океан.

Однако в Флигхт 15 и последующих попытках предусмотрено выполнение операций по захвату космического корабля непосредственно в воздухе с помощью «палочек-держателей» башни Мечазилла. Это позволит в будущем значительно сократить сроки восстановления и повторного использования ракет.