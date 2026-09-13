В Греции родилась девочка из эмбриона, замороженного 22 года назад

В Греции зафиксировано знаменательное событие в истории медицины. 54-летняя женщина родила ребенка с помощью эмбриона, который хранился в замороженном состоянии в течение 22 лет.

Кристина Рапти-Селепи и ее 60-летний супруг в 2025 году потеряли своего 21-летнего сына Гиоргиоса в дорожно-транспортном происшествии. После этого пара решила снова стать родителями.

Согласно греческому законодательству, женщинам разрешено прибегать к процедуре ЭКО до 54 лет. По этой причине Кристине и ее мужу пришлось получать специальное разрешение на проведение процедуры.

«У меня было всего два с половиной месяца. Это был очень тяжелый и полный стресса процесс. Но благодаря внутренней силе, нашему врачу и его команде мы преодолели все препятствия», — рассказала Кристина.

9 сентября в Афинах она родила девочку весом 3,49 килограмма. Семья назвала ребенка Джорджией в память об их сыне, погибшем в 2025 году. Примечательно, что Гиоргиос также родился с помощью ЭКО.

Как отметила Кристина, их главной целью было вернуть в семью радость и начать жизнь заново.

«Мы решили дать жизни второй шанс, начать всё сначала, принести новую жизнь в наш дом и продолжить историю нашей семьи», — сказала она.

Гинеколог Кристины и глава Греческого общества репродуктивной медицины Костас Пантос заявил, что возрастные ограничения для ЭКО в стране необходимо пересмотреть. Свое мнение он объяснил снижением показателей рождаемости в Греции.

Пара также не исключает возможности завести еще одного ребенка в будущем. Если потребуется, для этого они могут рассмотреть вариант лечения за рубежом.