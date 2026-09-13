Женщины старше 50 лет тоже стали матерями: новая статистика в Узбекистане
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В Узбекистане за первые шесть месяцев 2026 года было зарегистрировано более 373 тысяч живорождений. Более 6,4 тысячи из них приходятся на женщин в возрасте 40 лет и старше. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.
Отмечается, что в январе–июне на свет появились в общей сложности 373 389 младенцев. Рождаемость по возрастным группам матерей распределилась следующим образом:
до 25 лет — 147 355 человек;
25–39 лет — 219 588 человек;
40 лет и старше — 6 446 человек.
Из них 8 рождений зарегистрировано у женщин в возрасте 50 лет и старше.
Таким образом, за полгода в Узбекистане женщины старше 40 лет родили более 6 тысяч детей.
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